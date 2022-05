Ucraina: Viaţa revine la normalitate în localităţile îndepărtate de linia frontului

În localitatea ucraineană Dnipro centrul administrativ al regiunii Dnipropetrovsk, oamenii se plimbă pe străzi şi în parcuri, iau mese la restaurante, fac shopping şi frecventează cafenele şi baruri. Văzând toate acestea, pentru câteva clipe poţi avea impresia că nu te afli în Ucraina angajată în război.



„Da, toată lumea zâmbeşte, totul pare în regulă. Dar asta este doar exteriorul. În realitate, este o simplă aparenţă. În adâncul sufletului cu toţii ne gândim la război”.



„- Desigur că există frică. Nu se poate trăi aici fără teamă. - Noi chiar am fost plecaţi pentru două săptămâni. Ne-a fost frică, dar ne-am întors, pentru că nimic nu se schimbă. Deşi înţelegem că frontul se află la numai 200 de kilometri distanţă”.



Populaţia de aici este solidară cu armata ucraineană şi face tot posibilul pentru a susţine apărătorii ţării. O cafenea găzduieşte pentru prima dată un spectacol susţinut de comedianţi. Printre ei se numără şi cunoscutul artist ucrainean Vlad Galitski.



„- Înainte de război evoluam în rusă, dar acum am schimbat limba. Acum interpretez doar în ucraineană şi a trebuit să o iau de la zero. - De ce? - Pentru că nu vreau să fiu asociat cu tot ce este rusesc. Toate încasările mele merg către armata ucraineană”, a relatat comendiatul-standuper, Vlad Galitski.



Proprietara barului, al cărei soţ de trei luni îşi face datoria de militar, spune că ţine localul deschis în primul rând pentru a susţine economia.



„Noi facem achiziţii la anumite companii. Ei ne furnizează produse pe care apoi le vindem. Acesta este unul din aspecte. Pentru personalul care lucrează la noi, este singura modalitate de a-şi câştiga existenţa”.



Majoritatea cafenelelor şi restaurantelor din oraşul Dnipro sunt redeschise. Localurile activează între orele 8:00 şi 23:00. Oamenii sunt conştienţi că pentru victoria Ucrainei în război este nevoie de o economie puternică care să consolideze sectorul apărării.