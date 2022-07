Sursa imaginii: bbc.com Postat de: Rusica Viorica

Ucraina şi Rusia au semnat acordul pentru deblocarea exporturilor de cereale prin Marea Neagră (VIDEO)

Un acord pentru deblocarea exporturilor de cereale din Ucraina prin Marea Neagră a fost semnat, vineri, la Istanbul, de către reprezentanţi guvernamentali din Ucraina şi Rusia. Acordul vizează deblocarea a trei porturi ucrainene, principalul fiind Odesa, şi asigurarea unor coridoare libere pentru transportul de cereale. Agenţia Tass relatează că navele, conform acordului, nu vor fi escortate dar părţile se obligă să nu le atace.

Oficialii ONU au spus că speră ca transporturile preliminare să înceapă cât mai curând sâmbătă, cu speranţa de a atinge nivelurile de dinainte de război din cele trei porturi ucrainene, adică o rată de 5 milioane de tone de cereale pe lună. Acordul va fi valabil pentru 120 de zile, dar va putea fi reînnoit şi nu se aşteaptă ca acesta să fie întrerupt prea curând, digi 24.



„Suntem mândri că suntem esenţiali într-o iniţiativă care va juca un rol major în soluţionarea crizei alimentare globale, care a fost pe ordinea de zi de mult timp”, a transmis preşedintele turc. „Acordul de astăzi va ajuta la securitatea alimentară şi la controlul inflaţiei în întreaga lume ”, a adăugat liderul de la Ankara, transmite BBC News.



Documentul a fost semnat de fiecare dintre reprezentanţii celor două state. Pe de o parte, ministrul ucrainean pentru Infrastructură, Oleksandr Kubrakov şi Serghei Şoigu, ministrul rus al Apărării, pe de altă parte. Semnarea a cordului a avut loc în prezenta ministrului turc al Apărării, a preşedintelui turc şi a secretarului general al ONU.



Secretarul general al ONU, António Guterres, a vorbit în deschiderea ceremoniei de semnare a acordului de cereale. El a mulţumit Turciei şi a lăudat părţile ruse şi ucrainene pentru că au ajuns la acest acord.



„Astăzi există un far pe Marea Neagră. Farul speranţei şi al posibilităţii, într-o lume care are nevoie de el mai mult ca niciodată. Mulţumesc foarte mult reprezentanţilor Federaţiei Ruse şi Ucrainei. Aţi depăşit obstacolele şi aţi lăsat deoparte diferenţele pentru a deschide calea unei iniţiative care să servească interesele comune ale tuturor. Promovarea bunăstării umanităţii a fost forţa motrice a acestor discuţii”, a declarat António Guterres, conform The Guardian.



Negocierile între ucraineni şi ruşi au fost mediate de Erdogan.