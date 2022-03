Ucraina: Ziua internaţională a femeii, marcată cu arma în mână

Printre bărbaţii de la baza militară din Odesa, pot fi observate şi câteva femei. Una dintre ele este Svetlana în vîrstă de 23 ani. S-a înrolat în armată şi alături de bărbaţii ucraineni cu demnitate ţine piept inamicului în acest război.

„Cred că acest război este complet lipsit de sens. Vreau ca totul să se oprească. Vreau ca acest război să se termine odată. -Te simţi pregătită să lupţi împotriva Rusiei? – Da”, afirmă femeia.

În timp ce Svetlana oferea un interviu, s-a auzit o alarmă aeriană. Soldaţii şi civilii grăbiţi se îndreptau spre ieşire, pentru a ajunge în adăpost.

Şi Liza, o tânără de 19 ani, originară din Odesa, de câteva zile a luat arma în mâini şi îşi apără ţara.

„La 16 ani am început studiile la colegiu militar. A fost nevoie de doi ani şi jumătate. Am absolvit şi am decis să vin aici. M-am înrolat în armată acum cinci zile”, spune tânăra.

În ziua de 8 martie, femeile din armata ucraineană au transmis un mesaj în care au subliniat că vor lupta umăr la umăr cu bărbaţii împotriva invadatorilor.

„Suntem femeile din Ucraina. Ne-am binecuvântat bărbaţii să ne protejeze pământul. Ne-am dus deja copiii în locuri sigure. Ne alăturăm bărbaţilor şi armatei ucrainene. Vom distruge inamicii din Ucraina din fiecare oraş, sat, pădure şi câmp de luptă. Glorie Ucrainei”.

Potrivit Ministerului Apărării din Ucraina, în anul 2021, în armata ucraineană erau 57 de mii de femei, adică 22,8 la sută din totalul soldaţilor.