Postat de: Carolina Străjescu

Ucrainenii au distrus nava rusească, care a primit în replică celebra înjurătură pe insula Şerpilor

Ucraina a anunţat miercuri seară că a lovit cu rachete şi avariat nava-amiral a flotei ruse din Marea Neagră, crucişătorul „Moscova”, scrie The Guardian, citându-l pe guvernatorul regiunii Odesa, Maxim Marcenko. Purtătoarea de cuvânt a marinei ucrainene a confirmat că „Moscova” este nava care le-a cerut grănicerilor ucraineni să se predea şi care a primit în replică celebra înjurătură „Nava rusească, du-te la naiba”. La rândul ei, Rusia a admis că nava a fost serios avariată de o explozie, dar a pus-o pe seama unui incendiu la bordul crucişătorului, care a trebuit evacuat complet.

„Rachetele Neptun care păzesc Mara Neagră au provocat avarii serioase navei ruseşti. Glorie Ucrainei!”, a anunţat guvernatorul regiunii Odesa, Maxim Marcenko, pe canalul său de Telegram.



Consilierul prezidenţial Oleksii Arestovici a declarat şi el într-o intervenţie pe YouTube că „s-a petrecut o surpriză cu nava-amiral a flotei ruse din marea Neagră”. Potrivit consilierului, nava ar avea un echipaj de 510 marinari, iar salvarea lor ar fi dificilă, din cauza vremii rele.



The Guardian a precizat că nu a putut verifica informaţia din surse independente.



Purtătoarea de cuvânt a marinei ucrainene, Natalia Humeniuk, a confirmat că „Moscova” este nava de război care le-a cerut grănicerilor ucraineni de pe Insula Şerpilor să se predea şi a primit celebra replică „Russian warship, go fuck yourself!”, potrivit site-ului ucrainean Suspilne News.



Înjurătura rostită de grănicerul ucrainean a devenit sloganul ucrainenilor - şi nu numai - care condamnă invazia rusă din Ucraina, şi a apărut inclusiv pe o emisiune de timbre a poştei ucrainene.



Grănicerul care a rostit înjurătura a fost luat prizonier de forţele ruse şi eliberat ulterior. El a fost decorat.



Crucişătorul „Moscova” din flota Mării Negre a fost serios avariat ca rezultat al exploziei muniţiei de la bord, care a fost provocată de un incendiu, iar echipajul a fost evacuat, a anunţat agenţia de presă rusă Tass, citând Ministerul Apărării de la Moscova.



„Ca urmare a unui incendiu, muniţia de bordul crucişătorului Moscova a explodat. Nava a fost serios avariată. Întreg echipajul a fost evacuat”, se arată în declaraţia ministerului rus, care a adăugat că investighează cauzele incendiului.



„Moscova” este nava-amiral a flotei ruse din Marea Neagră, lansată la apă în 1983, sub numele „Gloria”. Armamentul principal de la bordul navei este constituit din 16 lansatoare de rachete Vulkan P-1000.