Ucrainenii din zona Kievului încep reparaţiile la casele lor distruse de război

Ludmila şi Alexandru de ceva timp s-au întors la casa lor din localitatea Vorzel, regiunea Irpin. Ei au descoperit că faţada casei a fost grav avariată în urma unei explozii. La fel ca mulţi alţi locuitori, s-au apucat de reparaţie.



„În timp ce făceam curăţenie, am găsit aceste fragmente de obuz. Unda de şoc a distrus faţada. Am renovat-o. Reparaţiile le facem cu propriile forţe, sau cu ajutorul prietenilor. Am observat că oamenii sunt foarte prietenoşi unii cu alţii acum”, spune Alexandru.



Reprezentanţii magazinelor de construcţii spun că în această perioadă au mulţi cumpărători.



„Oamenii încep să cumpere materiale de construcţii cum ar fi ciment, tapete şi vopsea. Toţi vor să revină la viaţa pe care o aveau înainte de război”, spune Iulia Koljada, manager magazin.



În timp ce majoritatea locuitorilor din Kramatorsk fug de invazia rusă, puţini sunt cei care au rămas. Oamenii spun că sirenele şi bombardamentele au devenit parte din viaţa lor de zi cu zi.



„Este înfricoşător să trăieşti aşa. În permanenţă răsună sirenele şi nu ai voie să ieşi din adăpost. Trebuie să ne ascundem mereu”;



„Nu am unde să merg. Sunt pensionară solitară. Nu am familie”, spun oamenii.



În plus, oraşul Kramatorsk rămâne fără alimente şi combustibil. Mulţi oameni nu sunt în stare să procure produse şi stau zilnic în rânduri pentru a primi mâncare gratuită.