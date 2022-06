Sursa imaginii: unian.net Postat de: Eliza Mihalache

Ucrainenii îşi caută rudele pierdute prin spitale şi la morgă în urma atacului cu rachetă în Kremenciug (VIDEO)

La mai bine de două zile de la atacul cu rachetă asupra centrului comercial din oraşul Kremenciug sunt încă oameni daţi dispăruţi. Ucrainenii îşi caută rudele pierdute prin spitale, la morgă şi mai speră că acestea au supravieţuit devastatoarelor explozii. Între timp, au apărut imagini cu momentul impactului înregistrate de camerele de supraveghere dintr-un parc din preajmă, relatează Moldova 1.



Şansele de a mai găsi pe cineva rămas în viaţă după groaznicul atac al Rusiei din Kremenciuk practic nu sunt. Toată munca serviciilor din oraş se reduce la curăţarea teritoriului comercial distrus. În aer pluteşte un miros accentuat de cenuşă care dă o încărcătură şi mai puternică imaginilor dezolante de la locul crimei ruseşti. Oamenii îşi caută rudele dispărute.



„Nu ştiu ce e cu fiica mea de 22 de ani. Nu este pe lista supravieţuitorilor. Am fost la morgă, acolo au preluat mostre ale AND-ului şi ne-au spus că nu se află la ei”, a relatat Ludmila Brihadirenko.



„Ne-au distrus complet familia. Au spulberat viitorul nostru. Tot ce am planificat de -a lungul anilor, totul a fost redus la zero”, a spus Veaceslav Horenko.



Supravieţuitorii atacului cu rachete au descris momentele de groază prin care au trecut şi cum s-au târât printre flăcări pentru a se salva de urgie.



„Deodată s-a întunecat totul în jurul meu, vedeam doar un coridor negru. Am început să mă târăsc în timp ce totul ardea. Am văzut lumina soarelui printr-o gaură şi am pornit spre ea. Când m-am întors în urmă mi-am văzut maşina arzând. Am avut noroc că suflul exploziei m-a aruncat sub vehicul, ceea ce mi-a salvat viaţa”, a declarat Alexandru Şumilov.



Filmarea, lansată de directorul parcului central al oraşului Kremenciug, Vitali Dedurin, arată captări video din mai multe unghiuri ale momentului loviturii cu rachetă. Oamenii speriaţi de explozia puternică au încercat să fugă, să se ascundă de numeroasele aşchii aruncate la sute de metri de punctul impactului.



Amintim că în urma atacului de luni asupra centrului comercial din Kremenciug, peste 20 de persoane au decedat, aproape 60 au fost rănite, iar alte peste 30 de persoane sunt date dispărute. Autorităţile califică acest atac drept - o nouă crimă de război a Federaţiei Ruse.