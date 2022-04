Sursa imaginii: vice.ro Postat de: Eliza Mihalache

Ucrainenii se întorc acasă ca să petreacă sărbătorile pascale cu familiile lor /VIDEO/

În pofida războiului, de Paşti ucrainenii se întorc la casele lor. Punctele de trecere a frontierei din Polonia, dar şi unele gări din Germania sunt aglomerate. Între timp, Poliţia Naţională a Ucrainei a menţionat că bisericile din regiunile unde sunt în vigoare interdicţii de acces vor fi închise. Chiar şi aşa, mulţi ucraineni au luat decizia riscantă de a se întoarce acasă şi de a petrece sărbătorile pascale cu familiile lor, informează Moldova 1.



Punctele de trecere a frontierei polono-ucrainene sunt aglomerate în aceste zile. Ucrainenii părăsesc oraşele poloneze şi se întorc acasă. Ei spun că tânjesc după viaţa pe care o aveau acum aproape două luni şi încearcă să depăşească orice sentiment de groază.



„Revin acasă, pentru că acolo sunt bărbaţii care au nevoie de ajutor, voi găti bucate pentru ei”.



„Suntem speriaţi, dar vom rămâne în picioare până la capăt, ştiu că noi suntem puternici”.



„Este ziua mamei mele şi se apropie Paştele. De aceea, am decis să mă întorc acasă”.



„Nici nu am cuvinte. Vreau să ajung mai repede acasă”.



Angajaţii unui centru de primire a refugiaţilor din Polonia spun că fac tot posibilul pentru a-i convinge pe ucraineni să nu-şi pună viaţa în pericol, căci războiul continuă.



„Nu putem forţa pe nimeni, dar uneori încercăm să-i convingem să aştepte puţin, mai ales mamele cu copii mici. Este încă prea devreme să plece”, a relatat Igor Horkuw, uniunea ucrainenilor Polonia.



Şi în Gara Frankfurt din Germania ucrainenii aşteptau trenul pentru a reveni acasă. Refugiata Iulia părăseşte Franţa paşnică şi se întoarce acasă cu fiica ei.



„Aş putea să mă bucur de viaţă în Marsilia, dar timp de o lună şi jumătate nu am putut sta liniştită. Mereu mă uitam în telefon la ştiri”, a menţionat Iulia, refugiată.



Între timp, oamenii evacuaţi din Mariupol povestesc despre infernul prin care au trecut înainte de a părăsi oraşul. O locuitoare a Mariupolului spune că, invadatorii au încercat să-i convingă să plece în Rusia.



„Am fost întrebaţi: cine merge în Ucraina? Şi noi toţi am ridicat mâinile. Ei încercau să ne convingă să mergem în Rostov. Noi am refuzat, am spus că vrem în Ucraina. Am trecut prin mai multe puncte de controale. A fost înfricoşător”.



Conform unui recent raport publicat de Înaltul Comisariat ONU pentru Refugiaţi, peste 4,9 milioane de ucraineni şi-au părăsit ţara, fugind din calea războiului.