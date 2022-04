Sursa imaginii: Postat de: trm.md

Share Tweet Share

UE alocă suplimentar 53 de milioane de euro Republicii Moldova pentru a face faţă urmărilor agresiunii militare din Ucraina

Comisarul pentru vecinătate şi extindere, Olivér Várhelyi, a anunţat acordarea unei sume suplimentare de 53 de milioane de euro pentru a ajuta Republica Moldova să facă faţă repercusiunilor multiple ale agresiunii militare ruse împotriva Ucrainei. Această sumă va fi acordată sub forma unui program de sprijin bugetar care urmează să fie furnizat cât mai rapid posibil.

Anunţul a fost făcut în cadrul Conferinţei ministeriale de la Berlin de lansare a Platformei de sprijin pentru Republica Moldova. Instituită de Germania, Franţa şi România, platforma reuneşte statele membre ale UE, ţările G7, partenerii internaţionali şi ţările care împărtăşesc aceeaşi viziune pentru a mobiliza un sprijin internaţional imediat şi concret pentru a ajuta Republica Moldova să facă faţă situaţiei actuale.



Comisarul pentru vecinătate şi extindere, Olivér Várhelyi, a declarat: „UE este alături de Republica Moldova în aceste vremuri dificile. Aşa cum demonstrează pachetul nostru suplimentar, continuăm să oferim sprijin pentru a ajuta ţara să facă faţă atât impactului grav al războiului Rusiei împotriva Ucrainei, cât şi al actualei crize provocate de pandemia de COVID-19 şi al crizei energetice. Solidaritatea europeană cu Moldova este mai puternică decât oricând.”



Acest sprijin bugetar în valoare de 53 de milioane de euro vine în completarea asistenţei de urgenţă deja acordate de UE Moldovei, care include:

- 150 de milioane de euro reprezentând Programul de asistenţă macrofinanciară care urmează să fie plătit în lunile următoare.

- 8 milioane de euro sub formă de asistenţă umanitară, pentru a furniza sprijin de urgenţă la punctele de trecere a frontierei, în punctele de tranzit şi la centrele de primire, precum şi pentru a asigura condiţii de viaţă de bază refugiaţilor strămutaţi în prezent în Republica Moldova.

- 15 milioane de euro pentru a sprijini atât prelucrarea cu demnitate şi eficienţă a cererilor pentru refugiaţi, cât şi tranzitul şi repatrierea în condiţii de siguranţă ale cetăţenilor ţărilor terţe, în strânsă colaborare cu Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM).

- 15 milioane de euro pentru a sprijini misiunea de asistenţă la frontieră a UE (EUBAM). Misiunea şi-a redirecţionat recent activităţile pentru a asista poliţiştii de frontieră moldoveni să gestioneze sosirea refugiaţilor. Misiunea va colabora strâns cu Frontex, care îşi intensifică desfăşurarea în ţară, în urma Acordului privind statutul referitor la cooperarea Frontex în materie de gestionare a frontierelor, semnat la 17 martie 2022 de către UE şi autorităţile moldovene.



Prin intermediul mecanismului de protecţie civilă, 18 ţări (17 state membre plus Norvegia) au oferit cantităţi mari de articole pentru adăposturi, aprovizionare cu energie şi asistenţă medicală. Şi Comisia a mobilizat echipamente medicale din stocurile medicale ale rescEU aflate în Ungaria şi în Ţările de Jos.



Pe lângă gestionarea crizei, UE continuă să sprijine recuperarea pe termen lung şi rezilienţa Republicii Moldova, în special prin intermediul planului economic şi de investiţii din cadrul Parteneriatului estic, care vizează să mobilizeze aproximativ 3,4 miliarde de euro sub formă de investiţii publice şi private pentru cinci direcţii emblematice: sprijin pentru IMM-uri, facilitarea comerţului, eficienţa energetică, conectivitate şi dezvoltarea capitalului uman.



Săptămâna trecută, Banca Europeană de Investiţii şi Republica Moldova au convenit asupra unui împrumut în valoare de 150 de milioane de euro pentru conectarea Moldovei la reţeaua TEN-T.