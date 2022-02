UE ar putea permite accesul vaccinurilor din China şi Rusia pe piaţa europeană

Varianta britanică a virusului SARS-COV-2 se răspîndeşte mult mai rapit, iar această tulpină a fost depistată deja în peste 70 de ţări. Olanda susţine că jumătate din noile infecţii sunt cu noua tulpină britanică, iar guvernul a decis să prelungească restricţiile până în 2 martie. Totuşi, şcolile primare şi grădiniţele se vor redeschide în data de 8 februarie.



„Am ajuns la concluzia că este inevitabil să prelungim aproape în totalitate restricţiile actuale până la 2 martie. Nu putem ignora emergenţa rapidă a tulpinei britanice. Şi ştim că, dacă ne arătăm prea optimişti acum, vom vedea în curând nota de plată", a menţiontat Mark Rutte, premierul Olandei.



În Ungaria, sute de proprietari de restaurante, chelneri, bucătari şi hotelieri au protestat în piaţa centrală din Budapesta faţă de decizia guvernului de a menţine localurile închise.



Demonstraţia nu a fost autorizată, aşa că poliţia i-a împrăştiat pe manifestanţi. Ungaria a aprobat vaccinul rusesc Sputnik V, pentru a accelera imunizarea populaţiei, iar primele doze au ajuns deja în ţară.



„Cu cât mai repede vom vaccina grupurile vulnerabile, cu atât mai repede vom ieşi din lockdown şi vom ridica măsurile”, a spus Peter Szijjarto, ministrul de externe al Ungariei.



Vaccinul rusesc Sputnik V are o eficienţă de 91,6% în prevenirea îmbolnăvirii cu COVID, este concluzia unor cercetători britanici, care au publicat un articol în prestigioasa revistă medicala The Lancet. Între timp, Uniunea Europeană a anunţat că se arată deschisă la accesul vaccinurilor din China şi Rusia pe piaţa europeană.



"Dacă producătorii ruşi, chinezi îşi deschid dosarele, dovedesc transparenţă, prezintă toate datele lor, atunci ar putea avea o autorizaţie condiţionată de punere pe piaţă ca şi celelalte”, a declarat Ursula Von Der Layen, preşedintele Comisiei Europene.



În ultima perioadă, cancelarul german a devenit un susţinător al vaccinului rusesc. Mai mult, Markel a discutat cu Valdimir Putin despre o posibilă colaborare.



"Toţi cei care obţin o autorizaţie din partea Agenţiei Europene pentru Medicamente vor fi absolut bineveniţi. Am vorbit exact despre acest lucru cu preşedintele rus Vladimir Putin”, a spus Angela Merkel.



Şi preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, s-a arătat dispus să colaboreze cu producătorul rus, doar dacă acesta va depune o cere de autorizare. Macron a promis în cadrul unui mesaj televizat că până la sfârşitul verii va fi disponibil un vaccin anti-COVID-19 „pentru toţi francezii care îl doresc".



Mexicul a aprobat în regim de urgenţă utilizarea vaccinului rusesc împotriva COVID-19 - Sputnik V. Această ţară a depăşit India, devenind a treia ţară ca număr de decese atribuite noului Coronavirus cu peste 160.000 de morţi.