Ucraina: Ultimii localnici rămaşi în oraşul Irpin au fost evacuaţi din ruine /VIDEO/

Ultimii localnici rămaşi în Irpin au fost evacuaţi în aceste zile. Autobuzele plecau aproape goale, din motiv că majoritatea oamenilor şi-au părăsit demult casele. Imaginile care au fost făcute publice şi distribuite pe reţelele sociale arată un oraş în ruine, cu cartiere întregi devastate, transmite Moldova 1.



Irpin a devenit în ultimele săptămâni un adevărat câmp de luptă. Mulţi dintre localnici au fugit deja. Printre cei care pleacă este şi Daşa. O fetiţa care este nevoită să îşi părăsească casa chiar de ziua ei de naştere. „O bombă a lovit casa noastră. Ferestrele şi uşile au fost distruse, aşa că am decis să plecăm. La aniversarea Daşei planificam un tort şi să aprindem lumânări, dar nu a fost să fie”, spune mama fetei.



Iaroslava are cinci câini şi nu a putut renunţa la nici unul dintre ei. Acum face tot posibilul să îi salveze. „Pentru mine sunt ca nişte copii. Sunt foarte prietenoşi, jucăuşi, dar le este frică de explozii şi împuşcături. Nu am putut să-i părăsesc”, spune Iaroslava .



Militarii ucraineni spun că în Irpin luptele continuă. „Ruşii nu au putere de luptă, armata ucraineană face faţă atacurilor”.



Mai mulţi bărbaţi voluntari din Marea Britanie luptă cot la cot cu soldaţii ucraineni. „Toată lumea se temea pentru viaţa lor, dar cea mai importantă este libertatea oamenilor”, spune un voluntar.



Potrivit ONU, din cauza războiului, aproape zece milioane de oameni şi-au abandonat locuinţele, dintre care peste şase milioane şi-au găsit un adăpost pe teritoriul Ucrainei, iar peste 3,5 milioane de persoane se află deja în alte ţări.