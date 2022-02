Un american a fost testat pozitiv cu COVID-19 după ce a primit ambele doze de vaccin

Situaţia este atât de gravă în Portugalia încât pacienţii primesc primul tratament direct în ambulanţe.

„Avem două echipe care fac triajul ambulanţelor care ajung la spitale, iar persoanele în stare critică sunt selectate pentru a primi imediat asistenţă”, declară Fatima Rato, INEM.

Cu doar şapte locuri libere la ATI în toată ţara, Portugalia a cerut ajutor extern. Germania a anunţat că va trimite personal medical şi echipament, în timp ce Austria va prelua o parte din bolnavii aflaţi în stare gravă. Personalul medical a cerut pacienţilor să se trateze acasă dacă au simptome uşoare şi să nu sune la serviciile de urgenţă. Spitalele anunţă că nu mai pot primi bolnavi, nu mai au paturi libere şi nici oxigen.

Israelul a decis să prelungească cu cinci zile măsurile de izolare, în pofida unei campanii intense de vaccinare. Lockdown-ul a fost însă încălcat ieri de mii de evrei ultraortodocşi care au participat la înmormântarea unui rabin în Ierusalim.

Sute de persoane au fost arestate la Bruxelles, în urma unui protest împotriva restricţiilor. Belgienii s-au revoltat pentru că circulaţia în timpul nopţii e restricţionată, iar călătoriile neesenţiale sunt interzise până în luna martie, cel puţin.

„Ne-au furat libertatea de mai bine de un an. Am doi copii care stau toată ziua acasă. Fiica mea a renunţat la facultate. Toată lumea are de pierdut”, a spus femeia.

Franţa a decis să nu impună pentru a treia oară restricţii de circulaţie. Ministrul de finanţe a anunţat că ar accepta o nouă carantină doar ca măsură de ultimă instanţă. În acest weekend, francezii au luat cu asalt magazinele, iar o stradă pietonală din Paris a devenit aproape neîncăpătoare şi evident nimeni nu a mai ţinut cont de măsurile de siguranţă.

„Suntem bucuroşi că putem ieşi să ne vedem cu prietenii. Posibilitatea de a circula în continuare este super”; „Nu cred că vom mai ieşi din COVID aşa. Nu văd niciun poliţist care să-i verifice pe oameni. Am văzut deja mai mulţi oameni care nu purtau mască”, spun oamenii.

În acelaşi timp, medicii din Franţa susţin că se confruntă nu doar cu lipsa vaccinurilor anti-COVID, ci şi cu o criză de seringi şi ace potrivite pentru imunizare. Şefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a reuşit să pună presiune pe AstraZeneca. Compania a anunţat că va livra cu nouă milioane de doze în plus către Uniunea Europeană. Astfel, totalul dozelor va ajunge la 40 de milioane şi vor fi livrate cu o săptămână mai devreme. Uniunea Europeană şi AstraZeneca sunt într-un mic conflict de când compania suedezo-britanică a anunţat că va livra mai puţine doze către UE.

Vaccinul anti-COVID se pare însă că nu oferă garanţia imunităţii. Peste ocean, congresmenul democrat Stephen Lynch a fost testat pozitiv pentru COVID-19 după ce, la începutul lui ianuarie, a primit a doua doză de vaccin Pfizer. Specialiştii susţin că nu există niciun motiv de îngrijorare şi că vor mai exista cazuri izolate cu persoane testate pozitiv, deşi s-au vaccinat.