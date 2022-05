Un bărbat din Bucea vorbeşte despre momentele de groază prin care a trecut: „Nu pot uita nimic” (VIDEO)

Un bărbat din Bucea povesteşte cu groază cum militarii ruşi i-au dat buzna în casă, atunci când oraşul a fost ocupat de invadatori. Apoi, tot în această locuinţă mai mulţi oameni au fost luaţi prizonieri şi torturaţi. Casa a fost distrusă şi incendiată, tot de soldaţii ruşi, după ce au părăsit regiunea, spune bărbatul.

„Am deschis uşa şi am văzut pistoale îndreptate spre mine. Aceasta a fost tabăra lor. Aici locuiau peste 30 de bărbaţi. Băieţii au fost duşi la bucătărie. Au fost bătuţi. Apoi am auzit ţipete. Soldaţii făceau glume. Am înţeles că băieţii şi-au tăiat degetele. Nu pot uita nimic, când închid ochii, văd oamenii aceia cu pungi peste cap”, povesteşte Vitlie Jivotovski, locuitor Bucea.

În spitalele din Dnipro ajung tot mai mulţi pacienţi grav răniţi în urma războiului.

„Comparativ cu 2014, în prezent numărul rănilor la cap este în creştere. Multe răni sunt de la schije. Aceste leziuni ale capului sunt foarte severe”, afirmă Konstantin Gumeniuk, şeful medicilor militari ucraineni.

La unele benzinării din capitala Ucrainei s-au format cozi. Şoferii aşteaptau să facă plinul. Pe fondul invaziei, ucrainenii se confruntă cu o lipsă de combustibil. Unele staţii de alimentare au afişat anunţuri că nu mai dispun de gaz.

Din cauza atacurilor ruse s-a format un deficit. Acum benzina trebuie importată de la peste 500 de kilometri distanţă.