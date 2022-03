Sursa imaginii: Postat de: Pozdirca Doina

Îşi riscă viaţa pe timp de război, dar nu pleacă din Ucraina /VIDEO/

Deşi îşi riscă viaţa pe timp de război, milioane de ucraineni rămân în ţară. Unii îşi apără ţara, alţii împreună cu copiii se adăpostesc în buncăre. În oraşul Kiev sute de persoane, în special mame cu copii, trăiesc în subsoluri, unde este complicat pentru o viaţă obişnuită, dar ar fi în siguranţă, relatează Moldova 1.





„Au bombardat oraşul. Exploziile au ajuns chiar lângă casa noastră. Am fost foarte speriată, nu ştiam ce să fac. La un moment dat clădirea s-a cutremurat foarte tare şi după aceasta am decis să vin aici”.



Între timp, în Lviv oamenii continuă să se pregătească pentru apărarea oraşului. Mulţi dintre ei se antrenează în mânuirea armelor şi pentru acordarea primului ajutor. Potrivit instructorilor, deja peste o mie de locuitori au finalizat cursurile de bază.



„Programul nostru este conceput pentru oameni fără experienţă, pentru cei care nu au ţinut niciodată o armă în mână. Prin urmare, la început explicăm măsurile de siguranţă pentru o perioadă destul de lungă, pentru că este extrem de important să nu vă ucideţi sau să nu vă răniţi pe dumneavoastră sau pe alţii”, spune Denis Girenko, instructor.



În timp ce mulţi oameni fug din Ucraina, această femeie a decis să se întoarcă acasă din Polonia pentru a se alătura forţelor teritoriale de apărare.



„Am trei ani de experienţă militară, vreau să apăr Ucraina. În Polonia, deocamdată nu am ce face, iar soarta Ucrainei acum este cel mai important lucru pentru mine. Şi soţul s-a întors acasă. Împreună vom merge la război”.



Potrivit autorităţilor de la Kiev, de la începutul invaziei ruse, 238 mii de ucraineni au revenit pentru a-şi apăra patria.