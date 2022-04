Ursula von der Leyen şi Josep Borrell au mers la Bucea: „Aici s-a întâmplat ceva de neimaginat”

Von der Leyen a spus că moartea civililor din Bucea arată „faţa crudă” a armatei preşedintelui rus Vladimir Putin.



„Aici s-a întâmplat ceva de neimaginat. Am văzut cruzimea armatei lui Putin. Am văzut nepăsarea şi cruzimea cu care au invadat acest oraş. Aici, în Bucea, am văzut cum umanitatea noastră este spulberată. Întreaga lume este în doliu alături de oamenii din Bucea. Ei sunt cei care apără frontiera Europei, cei care apără umanitatea şi democraţia şi, de aceea, suntem alături de ei în această luptă”, a spus ea.



Cei doi oficiali au luat de dimineaţă trenul dintr-un oraş polonez, aflat la 13 kilometri de graniţa cu Ucraina.



Vizita a fost anunţată joi ca semn al „sprijinului de neclintit” pentru Ucraina, care se confruntă cu o invazie militară a Rusiei începând din 24 februarie.



În timpul călătoriei, Borrell a anunţat că UE va furniza 7,5 milioane de euro Ucrainei pentru a-şi instrui procurorii să ancheteze crimele de război, de care sunt acuzate forţele ruse, în special la Bucea şi Borodianka.



„Ucraina nu este o ţară ocupată şi dominată. Există în continuare un guvern, care poate primi oameni din afară”, le-a spus Borrell jurnaliştilor, anunţând de asemenea că UE îşi va redeschide misiunea diplomatică din Ucraina.



Potrivit lui, liderii europeni vor discuta cu omologii lor ucraineni despre asistenţa militară în faţa Rusiei şi despre viitoarele sancţiuni împotriva Moscovei, inclusiv în privinţa gazului.



Von der Leyen este cel mai important oficial de la Bruxelles care ajunge la Kiev de la începutul războiului. Săptămâna trecută, preşedintele Parlamentului European a vizitat la rândul său capitala Ucrainei, după ce în martie aici au ajuns premierii Poloniei, Sloveniei şi Cehiei.