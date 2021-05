Vaccinul anti-COVID produs de AstraZeneca, omologat de OMS pentru a fi folosit în regim de urgenţă

Această procedură ajută acele ţări care nu deţin mijloace proprii de stabilire a eficacităţii şi inocuităţii unui medicament să obţină un acces mai rapid la astfel de terapii. Totodată, ea permite dispozitivului COVAX, creat pentru a asigura un acces echitabil la vaccinurile anti-COVID-19, să înceapă distribuirea dozelor.



Vaccinul AstraZeneca-Oxford reprezintă marea majoritate a celor 337,2 milioane de doze de vaccinuri pe care dispozitivul COVAX, pilotat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), Alianţa pentru vaccinuri (GAVI) şi Coaliţia pentru inovaţii în privinţa pregătirilor pentru epidemii (CEPI), intenţionează să le distribuie în primul semestru al acestui an.



Aceste doze rezervate pentru COVAX sunt fabricate în Coreea de Sud, de AstraZeneca-SKBio, şi în India, de Serum Institute of India (SII). Omologarea anunţată luni vizează aceste două versiuni, potrivit unui comunicat emis de OMS.



Săptămâna trecută, vaccinul AstraZeneca-Oxford fusese deja recomandat spre autorizare de comitetul de experţi în vaccinare din cadrul OMS, pentru a fi administrat în două doze la un interval cuprins între opt şi 12 săptămâni, tuturor persoanelor de peste 18 ani, inclusiv în ţările în care circulă variantele mai contagioase ale noului Coronavirus.



Vaccinul AstraZeneca-Oxford a fost apreciat pentru faptul că este mai ieftin şi mai uşor de distribuit în comparaţie cu unii dintre "rivalii" săi, inclusiv faţă de cel produs de Pfizer-BioNTech, care a fost aprobat în regim de urgenţă de OMS la sfârşitul lunii decembrie.



Totuşi, vaccinul AstraZeneca-Oxford s-a confruntat cu o serie de obstacole şi de dubii legate de eficacitatea lui în rândul persoanelor de peste 65 de ani şi în faţa unei variante a noului Coronavirus, detectată iniţial în Africa de Sud şi care este prezentă astăzi în mai multe ţări.



OMS şi experţii săi sunt însă de părere că vaccinul AstraZeneca-Oxford răspunde perfect unei priorităţi actuale: limitarea gravităţii şi a mortalităţii pandemiei de COVID-19. Virusul SARS-CoV-2 a infectat aproape 109 milioane de persoane şi a făcut peste 2,5 milioane de victime la nivel global în puţin peste un an.



Infectări cu noul Coronavirus au fost raportate în peste 210 ţări şi teritorii după ce primele cazuri au fost identificate în China în decembrie 2019.