Viteza de deplasare cu trotinetele electrice a fost limitată

De astăzi, limita de viteză pentru trotinetele electrice în parcuri şi în zonele aglomerate din capitală va fi de 15 kilometri la oră, cu 10 kilometri mai mică decât până acum.



Această măsură va fi implementată de către operatorii care oferă în chirie astfel de mijloace de deplasare. De asemenea, zonele cu restricţii de viteză sunt indicate în aplicaţia de chirie a trotinetelor electrice.



Măsură era necesară întrucât odată cu creşterea numărului de trotinete, a crescut numărul accidentelor în care sunt implicaţi utilizatorii acestor mijloace de transport.



„Astfel de măsuri am întreprins pentru limitarea vitezei în anumite zone de pericol sau în care s-au întâmplat accidente. Anterior, limitasem viteza în parcuri ca măsură de prevenire. La fel am lipit stickere pe fiecare trotinetă, care notifică utilizatorii, despre care sunt regulile, ce nu trebuie să facă şi ce este recomandat”, a explicat Sorin Chiriac, reprezentantul unei companii de închiriere a trotinetelor.



„Noi avem posibilitatea de a seta limita de viteză legată de poziţia geografică, în aplicaţia de chirie. Aceste zone vor fi delimitate cu viteză redusă”, a adăugat Dan Casapciuc, administratorul unei companii de închiriere a trotinetelor.



„Este practic tot centrul municipiului Chişinău, strada Ştefan cel Mare, de asemenea sunt luate în calcul parcurile, scuarurile din municipiul Chişinău”, a menţionat şeful adjunct al Inspectoratului Naţional de Securitate Publică(INSP), Alexei Grosu.



Autorităţile recomandă tuturor celor care folosesc acest tip de vehicul să folosească măsurile de protecţie.



„Când îşi cumpără o trotinetă, trebuie să-şi cumpere şi mijloace de protecţie, pentru că îşi păstrează sănătatea”, a explicat şeful direcţiei prevenire din cadrul INSP, Oleg Rusu. Ofiţerul s-a referit la vesta iluminiscentă, cască, cotiere, dar şi alte accesorii de protecţie.



Oamenii salută iniţiativa şi spun că este o măsură bună de disciplinare.



„E o idee bună să reducă viteza, dar o ideie şi mai bună ar fi să-i anunţe pe cei care folosesc trotinetele, să nu meargă pe carosabil pe unde merg maşinile.”

„E foarte important pentru că sunt riscuri ca copii să se ducă înainte, tu mai rămâi din urmă şi poate să dea peste dânşii, să-i lovească, asta 100%.”



De la începutul acestui an fost înregistrate 50 de accidente rutiere cu implicarea trotinetelor electrice, unul dintre care s-a soldat cu decesul unei persoane.