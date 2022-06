Sursa imaginii: unian.net Postat de: Eliza Mihalache

Volodimir Zelenski: „Aceasta este victoria noastră. Am aşteptat-o 120 de zile şi 30 de ani”

Liderii Uniunii Europene la summitul de la Bruxelles au aprobat decizia de a acorda Ucrainei şi Republicii Moldova statutul de candidat la aderare. Mulţi dintre ei au adresat Kievului mesaje de felicitare în limba ucraineană, o bună parte din ele fiind înscrise încă în ajunul summitului european. Momentul istoric este cu atât mai special, pe motiv că este o premieră de la înfiinţarea blocului comunitar când acest statut se oferă unui stat aflat în război, relatează Moldova 1.

Şefii de stat şi de guvern ai Uniunii Europene au acordat joi Ucrainei şi Republicii Moldova statutul de ţări candidate la aderarea la clubul comunitar, după ce în 17 iunie Comisia Europeană a venit cu o recomandare în acest sens. La câteva minute după ce liderii UE au convenit să ofere statutul de candidat Ucrainei şi Moldovei, preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski şi-a felicitat şi încurajat compatrioţii.



„Tocmai am primit candidatura. Aceasta este victoria noastră. Am aşteptat-o 120 de zile şi 30 de ani. Urmează să învingem inamicul, după care ne vom odihni. Sau, probabil, mai întâi vom reconstrui Ucraina şi apoi ne vom trage sufletul. Sau probabil chiar - vom câştiga, vom reconstrui, vom intra în UE şi apoi ne vom odihni. Sau probabil că nu ne vom odihni. Deşi astfel am risca să ne supărăm copiii. Dar cu siguranţă vom câştiga”, a declarat Volodimir Zelenski.



Mulţi politicieni şi lideri ai Uniunii Europene care au fost încrezători că vor acorda Ucrainei statutul de candidat joi au răspândit declaraţii, felicitări şi chiar videoclipuri preînregistrate destinate publicului ucrainean. O parte din ei i-au felicitat în limba ucraineană. Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba împreună cu Josep Borrell, şeful politicii externe a blocului comunitar au publicat un video comun de felicitare.



„- Sub umbra unui război în Europa;



- Consiliul European a adoptat astăzi o decizie istorică;



- Uniunea Europeană i-a acordat Ucrainei statutul de ţară candidat la aderare;



- Este un moment crucial atât pentru noi UE cât şi pentru Ucraina;



- Dar şi pentru pacea şi democraţia de pe continentul ce-l împărţim;



- Pentru cu noi împărţim continentul European;



- Agresiunea militară rusă nu va putea priva europenii de dreptul lor de a trăi o vată normală şi decent;

- Ucraina va învinge!”



Acordarea statutului de ţară candidat la aderare este o primă etapă a unui proces îndelungat şi care poate fi reversibil dacă Ucraina nu se va conforma reformelor cerute de Comisia Europeană în ceea ce priveşte independentă justiţiei, lupta împotriva corupţiei şi a criminalităţii organizate. Următoarea etapă, deschiderea negocierilor oficiale, va necesita din nou unanimitatea celor 27 de state membre UE.