Volodimir Zelenski: „Am reuşit deja să eliberăm o parte din teritoriul care a fost ocupat după 24 februarie”

„Ucraina a rezistat loviturilor brutale ale Rusiei. Am reuşit deja să eliberăm o parte din teritoriul care a fost ocupat după 24 februarie. Vom elibera treptat şi alte regiuni ale statului nostru aflate în prezent sub ocupaţie. În timpul unui asemenea război, am putut obţine statutul de candidat la UE. Am menţinut stabilitatea instituţiilor publice. Sistemul de energie a fost reconstruit pentru a funcţiona în reţeaua electrică a continentului european”, a precizat Volodimir Zelenski.



De menţionat că ministerul rus al Apărării a anunţat încetarea pauzei operaţionale a armatei, astfel reluându-şi atacurile pe mai multe axe de avans militar. Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) notează că este puţin probabil ca ruşii să efectueze mult mai multe atacuri la sol în Ucraina, însă va fi probabil o continuare limitată a acestora, Moscova concentrându-se pe zona Sloviansk – Siversk – Bahmut.



ISW mai spune că Kremlinul ar fi ordonat forţelor ruse să preia controlul întregii regiuni Harkov, în ciuda probabilităţii foarte scăzute pentru un succes al Rusiei. Forţele ruse au efectuat sâmbătă atacuri limitate la sol în jurul Siversk şi Bahmut şi în rest au tras spre armata ucraineană şi infrastructura civilă din estul Ucrainei.