Sursa imaginii: AP Postat de: Bogdan Nigai

Share Tweet Share

Volodimir Zelenski: „În sfârşit se face simţită tehnica occidentală” (VIDEO)

Trupele ruse continuă ofensiva în estul Ucrainei. Linia frontului se mişcă cu paşi mici în regiunea Donbas. Ruşii se concentrează pe aglomerarea urbană Slaviansk-Kramatorsk. Modul în care luptă armata rusă a rămas acelaşi, tactica pământului pârjolit. Între timp, ucrainenii au început să folosească artileria occidentală cu precizie înaltă, informează Moldova 1.



Armata rusă se îndreaptă spre oraşele Slaviansk şi Kramatorsk dinspre nord, din direcţia Izium şi atacă poziţiile ucrainene. Totuşi ofensiva rusă a fost respinsă. La est, ruşii se mişcă dinspre Lisiceansk, oraş pe care l-au ocupat săptămâna trecută, însă încercările de sparge apărarea ucraineană au eşuat. Tactica de luptă a ruşilor e pământul pârjolit, ei lansează atacuri aviatice şi de artilerie asupra oraşului Slaviansk. Linia frontului se mişcă lent, ucrainenii forţează înaintarea spre Herson, iar ruşii s-au concentrat în Donbas, dar lansează bombardamente şi asupra altor oraşe.



Ekaterina Volkova cu familia ei a nimerit sub focul aviaţiei ruseşti în Kiev la sfârşitul lunii trecute. Ekaterina e originară din Rusia, dar nu se va mai întoarce vreodată la patrie, după ce soţul ei Oleksii a murit. Ea şi fetiţa ei, Evghenia au scăpat cu viaţă, după ce au fost salvate de sub dărâmături de pompieri. „Eugenia ţipa, ne-am înţeles să nu strige prea des ca să aibă destulă putere să ţipe când vom auzi pe cineva că vine. Apoi am auzit o voce de bărbat. Am zis: Jenia, acum putem striga tare. Eu nu puteam ţipa, respiram pe gură, nasul îmi era blocat, gura îmi era plină cu ciment. Vorbeam foarte greu”, îşi aminteşte femeia.



Armata ucraineană încă mai foloseşte armament sovietic, dar face tranziţia la lansatoarele de rachete americane cu rază de atac de aproximativ 80 de kilometri care fac într-adevăr diferenţa.



„În sfârşit se simte că artileria occidentală, armele pe care le-am primit de la partenerii noştri au început să lucreze eficient. Precizia lor este exact de ce aveam nevoie. Apărătorii noştri aplică lovituri remarcabile asupra depozitelor şi punctelor importante pentru logistica ocupantului. Şi acest lucru reduce semnificativ potenţialul armatei ruse. Pierderile ocupanţilor doar vor creşte cu fiecare săptămână, le fel şi greutăţile de aprovizionare”, a declarat Volodimir Zelenski.



Războiul durează deja 134 de zile, blitzkriegul dorit de Rusia s-a transformat într-un război de uzură, unde contează foarte mult resursele. După mai bine de o lună de la începutul invaziei, ruşii aveau să se retragă din regiunea Kiev şi să se regrupeze în Donbas. Recent, s-au retras şi de pe Insula Şerpilor, ucrainenii au publicat imagini cu drapelul Ucrainei pe insulă.