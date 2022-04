Sursa imaginii: Postat de: trm.md

Share Tweet Share

Volodimir Zelenski: La Mariupol au fost ucişi zeci de mii de oameni

Într-un discurs transmis, luni, prin legătură video în parlamentul de la Seul, Volodimir Zelenski a declarat că forţele ruse au ucis la Mariupol zeci de mii de oameni şi a cerut Coreei de Sud orice ajutor militar pe care îl poate oferi, transmite Reuters.

„Mariupolul a fost distrus, sunt zeci de mii de morţi. Cu toate acestea, ruşii nu îşi opresc ofensiva”, a susţinut liderul de la Kiev, citat de Agerpres.



Reuters notează că a confirmat distrugerile pe scară largă din oraşul-port de la Marea Azov, dar nu a reuşit să verifice exactitatea estimării numărului de morţi.



Zelenski nu a specificat ce arme ar dori de la Coreea de Sud, dar a arătat că această ţară are multe tipuri de armament care ar putea nu doar să salveze vieţi în Ucraina, ci şi să împiedice Rusia să atace alte ţări.



„Ucraina are nevoie de diferite tehnologii militare, de la avioane la tancuri”, a spus el. „Coreea de Sud ne poate ajuta", a adăugat Zelenski.



„Rusia ameninţă Europa, nu doar Ucraina şi nu se va opri decât dacă este forţată să se oprească. Rusia a distrus sute de piese din infrastructura cheie a Ucrainei, inclusiv cel puţin 300 de spitale”, a mai transmis preşedintele ucrainean.



„Zeci de mii de soldaţi ruşi sunt adunaţi pentru următoarea ofensivă. Ucraina are nevoie de mai mult ajutor dacă vrea să supravieţuiască războiului”, şi-a încheiat mesajul preşedintele Zelenski.



Mesajul vine după ce ministrul sud-coreean al Apărării, Suh Wook, a discutat telefonic vineri cu omologul său ucrainean, Oleksi Reznikov, la solicitarea acestuia.



Reznikov a mulţumit pentru ajutorul umanitar şi alimente şi a cerut Coreei de Sud să trimită în Ucraina arme antiaeriene, a comunicat luni Ministerul Apărării de la Seul.



Potrivit armatei ucrainene, după retragerea din nordul Ucrainei, Rusia îşi continuă pregătirile pentru o ofensivă de anvergură în estul Ucrainei şi continuă să asedieze oraşul Mariupol.



„Principalele eforturi ale invadatorilor ruşi continuă să se concentreze pe capturarea Mariupolului, ofensiva în zona oraşului Izium şi spre zona Doneţk”, menţiona Statul Major Ucrainean într-un raport de săptămâna trecută.