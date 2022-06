Zeci de mii de oameni au protestat în SUA pentru a cere legi mai stricte privind controlul armelor

Nouăsprezece copii şi doi adulţi au fost ucişi în atacul armat din 24 mai de la şcoala din Uvalde, Texas. Atacul a avut loc după un altul produs în Buffalo, New York, în care 10 persoane au fost ucise, ceea ce a dus la noi apeluri la acţiune privind controlul armelor în SUA.

''Mă alătur lor pentru a reitera apelul meu către Congres: faceţi ceva'', a scris preşedintele american Joe Biden pe Twitter în sprijinul protestelor prevăzute la Washington şi în multe alte oraşe.

„Este timpul să ne întoarcem în stradă”', a transmis March for Our Lives, mişcarea fondată de victimele şi supravieţuitorii atacului dintr-un liceu din Parkland, Florida, care a organizat deja în martie 2018 o demonstraţie de amploare la Washington.



Primele sute de manifestanţi au ajuns la imensul obelisc din capitala americană. Pe gazonul din apropierea monumentului au fost depuse mii de vaze cu flori albe şi portocalii, reprezentând creşterea violenţei în ţară din 2020, an în care 45.222 de persoane au fost ucise cu armă de foc, potrivit asociaţiei care a ridicat acest memorial, Giffords.

Adresându-se protestatarilor din Washington DC, unul dintre supravieţuitorii atacului din Parkland, David Hogg, a spus că uciderea copiilor din Uvalde "ar trebui să ne umple de furie şi de cereri de schimbare, nu de dezbateri nesfârşite, ci de cereri de schimbare, acum”.

Garnell Whitfield, a cărui mamă în vârstă de 86 de ani a fost ucisă în cadrul atacului din Buffalo, New York, pe 14 mai, a declarat mulţimilor din Washington: „Este suficient, ajunge. Suntem aici pentru a cere dreptate. Suntem aici pentru a veni cu cei care sunt suficient de îndrăzneţi pentru a cere o legislaţie sensibilă asupra armelor”.



March For Our Lives a cerut interzicerea armelor de asalt, verificarea a antecedentelor pentru cei care încearcă să cumpere arme şi un sistem naţional de licenţiere, care ar înregistra proprietarii de arme.