Zelenski a cerut ONU să acţioneze imediat, sau să-şi sisteze activitatea

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut marţi ONU să acţioneze ''imediat'' în faţa ''crimelor de război'' comise de Rusia în ţara sa, altfel Naţiunile Unite ar trebui ''pur şi simplu să se închidă''. Într-un discurs solemn transmis în direct, prin video, în sala Consiliului de Securitate, Volodimir Zelenski a cerut, de asemenea, excluderea Rusiei din acest Consiliu, în care această ţară este unul dintre cei cinci membri permanenţi, precum şi o reformă a sistemului Naţiunilor Unite, astfel încât ''dreptul de veto să nu însemne dreptul de a muri''.

„Sunteţi gata să închideţi ONU? Credeţi că timpul dreptului internaţional a apus? Dacă răspunsul e „Nu”, atunci trebuie să acţionaţi imediat. Sistemul ONU trebuie reformat imediat, astfel ca veto să nu fie un drept de a muri”, a declarat Zelenski.

Preşedintele Ucrainei a menţionat că masacrele din Siria, Afganistan, Somalia, Yemen şi Libia trebuiau oprite demult. „Dacă agresorul ar fi fost oprit, atunci pacea ar fi fost garantată, lumea s-ar fi schimbat, iar în ţara mea nu ar fi existat război”, spune Zelenski.



Liderul de la Kiev a acuzat liderii mondiali că nu au reacţionat şi nu au luat măsuri la agresiunile comise de Rusia anterior faţă de fostele republici sovietice. „Lumea priveşte dar nu vede ocupaţia Crimeii, războiul din Georgia, ocuparea Transnistriei în Moldova şi cum Rusia se pregătea de alte războaie lângă frontierele sale”, a declarat liderul de la Kiev.



Volodimir Zelenski a menţionat că pentru a restabili pacea în Ucraina, ONU trebuie să facă două lucruri. „Să recunoaşteţi Rusia drept agresor şi furnizor al războiului, astfel încât să nu blocheze deciziile legate de propria sa agresiune. Apoi facem tot ce putem pentru a stabili pacea. Sau cealaltă variantă este să arătăm, vă rog, că putem să ne reformăm sau să ne schimbăm (...) Dacă nu există alternativă şi opţiune, următoarea variantă ar fi să vă dizolvaţi'', a menţionat preşedintele ucrainean.



În scopul reformării sistemului global de securitate, Volodimir Zelenski a propus organizarea unei conferinţe globale, în cadrul căreia se va decide „cum reformăm sistemul securităţii globale, cum stabilim garanţiile de recunoaştere a frontierelor şi integritatea ţărilor”.



„Noi trebuie facem tot posibilul ca să lăsăm generaţiilor viitoare o ONU care poată răspunde preventiv la provocările în adresa securităţii, să prevină agresiunea şi să determine agresorii la pace. Să aibă determinarea şi posibilitatea de a impune pedepse dacă principiile păcii sunt violate. Nu trebui să mai existe excepţii şi privilegii. Toţi trebuie să fie egali, indiferent de situaţia economică, geografică şi ambiţiile personale”, a declarat Zelenski.



Liderul de la Kiev a spus că Ucraina este gata să ofere sediul pentru noul sistem de securitate, similar cu oficiul de la Geneva, care se ocupă de drepturile omului, sau Nairobi ce se axează pe probleme de mediu. „La Kiev am putea avea oficiul ONU-24, care s-ar putea specializa în menţinerea păcii”, a mai spus Volodimir Zelenski, menţionând că „Ucraina are nevoie de pace, Europa are nevoie de pace. Lumea are nevoie de pace. Oare e atât de mult să cerem asta astăzi?”