Zelenski afirmă că forţele ucrainene avansează pe toată linia frontului

Ruşii au continuat să terorizeze mai multe localităţi ucrainene din spatele liniei frontului. Noi atacuri au vizat regiunile Dnepropetrovsk şi Zaporojie. Mai multe explozii au răsunat în Nikolaev, iar cel puţin o rachetă ruseasă a detonat lângă o şcoală din Harkov. În Donbas situaţia rămâne la fel de tensionată. Ruşii încearcă poziţiile apărătorilor ucraineni cu tot arsenalul din dotare.

Lupte grele se duc în sud, unde armata ucraineană îşi continuă ofensiva împotriva forţelor Rusiei, împingând linia frontului înapoi "la o oarecare distanţă în unele locuri", potrivit informaţiilor oferite în raportul de dimineaţă al Ministerului britanic al Apărării. Contraofensiva care a demarat luni ar fi înregistrat trei succe, susţine şi Iuri Sobolevski, şeful adjunct al consiliului regional din Herson. Trupele ucrainene au avansat în districtele Herson, Berîslav şi Kahovka.



Potrivit serviciului ucrainean de securitate, Kremlinul ar fi ajuns cu mobilizarea militară ascunsă în regiunile Moscova şi Sankt Petersburg, în dorinţa de a întări linia de apărare a Crimeei ocupate. Unele surse media de la Kiev au anunţat astăzi despre un incendiu produs, urmare a unei explozii, la o benzinărie din localitatea Krasnogvardeiskoe a peninsulei.



În adresarea sa video serală, liderul de la Kiev, Volodimir Zelenschi, a mulţumit luptătorilor ucraineni din prima linie şi a comdamnat bombardamentele brutale de ieri ale Rusiei asupra Harkovului, Nikolaevului şi altor oraşe ucrainene. Doar în Harkov, în urma unei singure lovituri cu rachetă, ruşii ar fi luat viaţa a 5 oameni iar alţi 12 au fost răniţi.



„Forţele armate ale ţării noastre, serviciile noastre speciale, serviciile noastre de informaţii fac tot posibilul şi imposibilul pentru ca fiecare militar rus să simtă neapărat răspunsul ucrainean la această teroare oribilă pe care Rusia a adus-o pe pământul nostru. Pe întreg teritoriul temporar ocupat al Ucrainei, din Crimeea până în regiunea Harkov, armata rusă nu are şi nu va avea nicio bază sigură, niciun loc liniştit”, a declarat Zelenski.



Volodimir Zelenski s-ar putea deplasa la New York pentru a participa la dezbaterea generală a Adunării Generale a ONU, potrivit unor diplomaţi. Preşedintele ucrainean figurează pe lista celor care vor lua cuvântul în cadrul celui mai mare eveniment anual al organizaţiei. Această vizită ar putea fi prima sa deplasare în afara Ucrainei de la declanşarea invaziei ruse.



Ruşii au lansat noi atacuri asupra Energodarului, în urma cărora a fost avariată clădirea primăriei oraşului. Ucrainenii susţin că acestea sunt noi tentative de zădărnicire a misiunii esperţilor internaţionali care urmează să ajungă acolo.



Înte timp, inspectorii care au pornit către centrala de la Zaporojie în această dimineaţă de la Kiev, s-ar putea să nu viziteze instalaţiile nucleare până joi, notează The Guardian. În prezent, există neclarităţi cu privire la durata inspecţiei după ce oficialii instalaţi de ruşi în zonă au sugerat că vizita ar putea dura doar o zi, asta în condiţiile în care experţii ONU şi Kievul au susţinut că misiunea s-ar putea întinde pe mai multe zile.