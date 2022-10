Sursa imaginii: Postat de: Carolina Străjescu

Share Tweet Share

Zelenski despre aderarea Ucrainei la NATO: „Sunt sigur că vom implementa acest proiect”

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, într-un nou discurs, că este convins că Ucraina “va implementa proiectul” de aderare la NATO, el vorbind şi despre declaraţia comună a liderilor a nouă state, între care şi Klaus Iohannis.

„Astăzi avem o declaraţie comună puternică a liderilor din nouă state NATO, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia de Nord, Muntenegru, Polonia, România şi Slovacia. Ei au condamnat acţiunile Rusiei şi, cel mai important, au susţinut aspiraţia noastră de a deveni membru cu drepturi depline NATO. Mergem spre această direcţie. Sunt sigur că vom implementa acest proiect”, a afirmat Zelenski în discursul de duminică seară.



El a vorbit ăi despre vizita soţiei sale Olena în Turcia, împreună cu o delegaţie de oficiali ucraineni.



„S-au întâmplat lucruri importante astăzi (n.r. – duminică) în Turcia, în timpul vizitei Primei Doamne a Ucrainei, a şefului administraţiei prezidenţiale şi altor reprezentanţi ai noştri. În prezenţa Olenei, prima corvetă dintre cele care se vor construi pentru ţara noastră de către Turcia a fost lansată. Este corveta Hetman Ivan Mazepa. Construirea corvetei a început în 2021. (...) Nu există motive pentru ca proiectul nostru de a construi o nouă flotă pentru Ucraina să eşueze. Vom iplementa toate planurile. Scopul nostru este că creăm o bază în toată regula pentru construirea şi mentenanţa navelor în Ucraina.



Andrii Iermak şi delegaţia ucraineană au vizitat facilităţile companiei Baykar, care produce în special cunoscutele drone Bayraktar pentru noi. (...) Această reuniune nu este însă simbolică, ci una practică. Ne pregătim să creăm un centru de pregătire şi o fabrică a companiei Baykar în Ucraina, precum şi să fabricăm împreună motoare de aparate de zbor. Cu siguranţă vom implementa aceste proiecte”, a afirmat Zelenski.



„Ucraina a fost şi va fi mereu unul dintre centrele europene pentru industria militară şi de aviaţie. Şi sunt mândru că pot spune aceste cuvinte absolut justificat, în baza rezultatelor celei de-a 221-aa zi a războiului Rusiei împotriva ţării noastre.



A fost şi o întâlnire între primele doamne ale Ucrainei şi Turciei – şi le mulţumesc preşedintelui Erdogan şi soţiei sale Emine pentru susţinerea continuă a eforturilor noastre de readucere a păcii”, a adăugat liderul ucrainean.



Zelenski a menţionat şi că a vorbit din nou, duminică, cu preşedintele francez Emmanuel Macron, între altele despre “pseudo-referendumuri”.



„Astăzi am discutat cu preşedintele Franţei, Emmanuel Macron. Am vorbit în detaliu despre situaţia de pe front, succesele noastre de pe front. Preşedintele Macron a susţinut clar statul nostru şi a condamnat pseudo-referendumurile Rusiei şi tentativa de anexare a teritoriului nostru. S-a discutat şi înăsprirea sancţiunilor pentru Rusia. Am vorbit şi despre situaţia de la centrala nucleară Zaporojie şi despre răpirea directorului general al ZNPP Ihor Muraşov de către ocupanţii ruşi. Aceasta este încă o manifestare a terorii ruse, pentru care statul terorist trebuie să suporte o pedeapsă mai mare”, a explicat el.



„Recent, cineva undeva a organizat pseudo-referendumuri, iar când drapelul ucrainean revine, nimeni nu îşi mai aminteşte de farsa rusă cu nişte bucăţi de hârtie şi nişte anexări. Evident, cu excepţia organizaţiilor care veghează pentru respectarea legii în Ucraina. Pentru că toţi cei implicaţi în orice formă de agresiune împotriva statului nostru vor da socoteaală”, a mai spus Zelenski.