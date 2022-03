Zelenski, mesaj către liderii de la summitul NATO: „Armata ucraineană rezistă de o lună în condiţii inegale”

„Primele ore ale invaziei, pentru noi, au însemnat lovituri brutale cu rachete. În această lună de război, Rusia a lansat peste o mie de rachete împotriva oraşelor noastre. A efectuat sute de raiduri aeriene. Pe 24 februarie, am solicitat să fie închis cerul ca să protejăm poporul de bombe. Nu am auzit un răspuns clar. Ucraina nu are arme antirachete puternice. Are o forţă aeriană mult mai mică. decât Rusia”, a spus Zelenski, citat de Unian.

El a subliniat că armata ucraineană rezistă de o lună în condiţii inegale.

„Pentru a salva oamenii şi oraşele noastre, Ucraina are nevoie de asistenţă militară - fără restricţii. Ca să ne putem debloca oraşele - Mariupol, Berdiansk, Melitopol. Oraşele în care Rusia ţine ostatici sute de mii de oameni creează în mod artificial foametea. Aveţi cel puţin 20 de mii de tancuri. Ucraina a cerut un procent. Un procent din toate tancurile voastre. Vrem să ni le daţi sau să ni le vindeţi”, a a declarat Zelenski.

Potrivit preşedintelui ucrainean, cel mai rău lucru care se poate întâmpla în timpul unui război este să nu ai răspunsuri clare la solicitările de ajutor.

„Ucraina nu a vrut niciodată acest război. Şi nu vrea să lupte ani de zile. Vrem doar să ne salvăm poporul... Ca orice naţiune, avem dreptul la el. Dreptul la viaţă. Dreptul la acel unu la sută. Nu dau vina pe NATO. Vreau doar să ştiţi că Alianţa poate încă împiedica ucrainenii să moară”, a continuat Zelenski.

Astăzi, 24 martie, se împlineşte o lună de la începerea războiului în Ucraina, declanşat de Rusia.