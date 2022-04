Sursa imaginii: Postat de: Carolina Străjescu

Zelenski, mesaj către Occident: „Înarmaţi Ucraina acum pentru a apăra libertatea” /VIDEO/

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a făcut un nou apel, miercuri, către ţările occidentale de a trimite ajutoare militare Ucrainei. Liderul de la Kiev a spus că Ucraina are nevoie de armament şi resurse, de artilerie grea, vehicule militare, sisteme de apărare aeriană şi avioane de luptă. „Înarmaţi Ucraina acum pentru a apăra libertatea”, a spus Volodimir Zelenski într-un mesaj video în limba engleză.

„Libertatea trebuie să fie înarmată mai bine decât tirania. Ţările occidentale au toate motivele să ne ajute. Victoria finală împotriva tiraniei şi numărul de oameni salvaţi depinde de ei. Înarmaţi Ucraina acum pentru a apăra libertatea”, a spus preşedintele Volodimir Zelenski.



Liderul de la Kiev a menţionat că ţara sa are nevoie de avioane militare, dar şi de altă tehnică militară, pentru a „debloca oraşele şi a salva milioane de ucraineni şi milioane de europeni”.



„Artilerie de 155 mm, obuze de artilerie de 152 mm, oricât de multe este posibil. Sisteme de lansare de rachete multiple – Grad, Smerch, Tornad sau M142 HIMARS. Vehicule blindate, tancuri, T-72 sau alte tancuri similare din SUA sau Germania. Sisteme de apărare aeriană , S-300, BUK sau echivalente occidentale”, a specificat preşedintele ucrainean.



Zelenski spune că dacă Ucraina va cădea, Rusia va găsi noi ţinte pentru agresiune în Polonia, Moldova, România şi Ţările Baltice.



„Rusia nu a ştiut cât de mult ne preţuim libertatea. Ne-am apărat în faţa lor mai mult decât au plănuit ei, invadatorii. Am distrus mai mult armament şi echipament rusesc decât au unele armate europene. Dar nu e suficient. Rusia încă are capacitate să atace – şi nu doar Ucraina – Polonia, Moldova, România şi statele baltice vor deveni următoarele ţinte, dacă libertatea Ucrainei cade”, a declarat Zelenski.



Preşedintele Ucrainei a menţionat că imaginile de la Bucea şi Mariupol au demonstrat intenţiile reale ale ruşilor în faţa întregii lumi. „Ei nu pot fi opriţi decât de forţa armelor. Trebuie să se întâmple acum”, a spus Volodimir Zelenski.