Zelenski: Reconstrucţia Ucrainei este cel mai mare proiect economic din Europa

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă noaptea că reconstrucţia Ucrainei, „în sensul amplu al cuvântului", va fi „cel mai mare proiect economic în Europa" şi va pune noi baze pentru o Ucraină „sigură şi modernă", relatează duminică EFE.

În discursul său din noaptea de sâmbătă spre duminică, preluat de agenţia locală Unian, Zelenski s-a referit la Conferinţa privind Reconstrucţia Ucrainei, care începe luni la Lugano (Elveţia), ca la "un mare eveniment internaţional" dedicat reconstrucţiei ţării "în sensul larg al cuvântului".



„Nu trebuie să ne limităm la reconstrucţia a tot ceea ce au distrus ocupanţii, ci trebuie să creăm o nouă bază pentru viaţa noastră, pentru o Ucraină sigură, modernă, comodă şi fără restricţii. Pentru aceasta avem nevoie de investiţii uriaşe: miliarde, noi tehnologii, bune practici, noi instituţii şi, desigur, reforme", a subliniat Zelenski.



Zelenski a menţionat că teritoriul format din 10 regiuni a fost afectat de lupte de la începerea invaziei ruse la 24 februarie.



„În tot acest timp am reuşit să eliberăm 1.027 oraşe şi sate, alte 2.610 se află încă sub ocupaţie rusă. Iar majoritatea dintre ele au nevoie să fie reconstruite, sute dintre ele au fost distruse complet de armata rusă, pur şi simplu trebuie construite de la zero", a spus Zelenski.



În plus, a continuat preşedintele ucrainean, zeci de oraşe din alte regiuni ale ţării au fost lovite de rachete şi sute de companii au fost distruse, între ele industrii complexe şi foarte periculoase, precum industria chimică şi metalurgică.



Zelenski a mai spus că autorităţile ucrainene au început deja, cu propriile mijloace, să revină la viaţa normală în zonele şi teritoriile eliberate, „însă a pune în mişcare un proiect de asemenea anvergură în întreaga ţară, a oferi noi standarde de securitate, o nouă calitate a vieţii, este posibil doar atrăgând capacităţi internaţionale", a insistat el.



Pe de altă parte, Zelenski le-a cerut ucrainenilor să recurgă la toate contactele din străinătate şi la toate posibilităţile pe care le au la îndemână pentru a transmite adevărul despre război.



Totodată, Zelenski le-a cerut ucrainenilor aflaţi în oraşele din ariergardă să nu uite că războiul nu s-a încheiat şi să continue să sprijine armata.