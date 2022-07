Zi de doliu în Odesa, după atacul cu rachete în localitatea Sergheevca

Acum salvatorii lucrează intens pentru a scoate oamenii care au mai rămas sub dărâmături. Ziua de astăzi a fost decretată zi de doliu în Odesa. Liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, i-a mulţumit preşedintelui Joe Biden pentru noul ajutor militar oferit de SUA, Ucrainei, în valoare de 820 de milioane de dolari.



Alarmele aeriene au răsunat în întreaga regiune Nikolaev dis-de-dimineaţă, iar fumul dens era vizibil de la depărtare. Potrivit postului de televiziune „DOM” din Ucraina, în total, trupele ruse au lansat 12 rachete. Atacul sângeros s-a produs la o zi după ce Rusia a lovit cu rachete regiunea Odesa, inclusiv localitatea Sergheevca. În consecinţă, 21 de persoane şi-au pierdut viaţa. Oamenii povestesc cu groază despre cele văzute.



„Iartă-mă. Îmi pare rău de aceşti oameni, de copii. Mi-am pierdut prietenii, fiica lor a rămas orfană. Vă rog să mă iertaţi. Sunt foarte îngrijorat. Bine că nepoţii şi copiii mei au plecat în Republica Moldova”.

„Toţi cei care se aflau în apartamente, probabil că au decedat. Îmi pare rău de vecina mea care era foarte bună şi a murit în braţele mele. Este foarte înfricoşător”.

„Peste mine a căzut frigiderul şi dulapul. Copiii, abia am reuşit să-i scot, pentru că era un spaţiu foarte mic. Fata a alergat afară. M-au ajutat oamenii ca să mă ridic. Nu ştiu ce este acum în apartament, nu am intrat. Mă tem”.



Sâmbătă, 2 iulie, a fost declarată de către autorităţile locale din Odesa zi de doliu.



„Au fost elaborate liste, le-au verificat şi s-a stabilit că conform informaţiilor în blocul de locuit erau aproximativ 150-160 de persoane. Se lucrează şi în prezent, salvatorii verifică de două ori un etaj”, a relatat Marina Martienko.



Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat că noile arme americane de apărare aeriană vor consolida semnificativ capacităţile de apărare ale Ucrainei şi a afirmat că Kievul negociază furnizarea de arme suplimentare.



„Sunt recunoscător în mod special Statelor Unite ale Americii şi personal preşedintelui Joe Biden pentru noul pachet de sprijin acordat Ucrainei, care include sisteme NASAMS foarte puternice. Un complex de rachete antiaeriene care ne va consolida semnificativ apărarea. Am muncit din greu pentru această aprovizionare. În total, acest pachet valorează 820 de milioane de dolari şi, pe lângă NASAMS, include şi muniţie de artilerie şi radare”, a declarat preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.



Între timp, vineri seara, două avioane ruseşti de atac au lansat bombe pe Insula Şerpilor, după ce ruşii au părăsit-o. Anunţul a fost făcut de către comandantul forţelor armate ucrainene, Valeri Zalujnîi. El afirmă că proiectilele lansate sunt bombe cu fosfor, arme incendiare a căror utilizare este interzisă în zonele populate.