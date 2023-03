„Telefilm Chişinău” lansează proiectul „ANTInostalgia”. Detalii din culise

Filmarea acestor emisiuni se desfăşoară pe un platou special amenajat. Decorul este caracteristic perioadei sovietice. Covorul tradiţional şi portretul lui Lenin sunt principalele elemente de decor. Acţiunea se desfăşoară într-un apartament sovietic, improvizat, unde se află şi rafturi pline cu cărţi, în mare parte ideologizate.„Se spunea că doar la bucătărie poţi să vorbeşti secrete unde mai fierbe un ceainic, unde se mai aude un radiou ca să fie bruiat ceea ce vorbeşti. Şi ne-am gândit ca toate aceste lucruri să le spunem într-un anturaj care este comun acestor teme. Este o improvizaţie a unui apartament sovietic. Deşi în librării nu se găseau cărţi, dar toţi aveau cărţi în casă”, a comunicat producătorul studioului Telefilm-Chişinău, Leonid Melnic.„În fiecare emisiune avem materiale care tind să ajungă spre documentar. Încercăm să îmbinăm televiziunea cu documentarul şi este o oportunitate foarte bună de a face cunoştinţă cu arhiva care este o sursă de inspiraţie pentru documentarişti. Partea sovietică a fost monopolizată de nişte surse sau de nişte puncte de vedere. Foarte multe lucruri nu se ştiu pentru că este un soi de propagandă sau se glorifică nişte chestii care, aparent, nu erau atât de bune”, a afirmat Eugeniu Popovici, regizor.Lucia Tăut care activează în calitate de regizor relatează că a lucrat la montarea episodului privind utilizarea pesticidelor în perioada sovietică, ceea ce a necesitat o documentare temeinică şi lucru minuţios cu documentele din arhivă.„Sunt nişte emoţii care uneori te bulversează, te zguduie. Ce ţine de ecologia în agricultură, sunt familiarizată de mai mulţi ani, însă iată cu arhiva nu prea am lucrat. Cunoştinţele, pe care le-am acumulat în perioada când activam ca jurnalistă, am încercat să le suprapun cu imaginile pe care le-am găsit în arhivă şi să dezvolt ideea. Materialul propriu-zis a fost realizat în jumătate de an, filmări, montaj, documentare” a spus regizoarea.Un alt episod care va fi prezentat în cadrul emisiunii este despre copiii şi activităţile lor în perioada Uniunii Sovietice.„În comparaţie cu colegii mei care aveau subiecte mai dificile, gen colectivizare, industrializare, la mine a fost destul de uşor, pentru că subiectul însuşi este aşa mai caraghios, mai interesant, arhiva este mult mai interesantă de privit, copiii cum erau în trecut şi ce făceau ei, activităţile lor, cântecele erau mult mai motivaţionale, mai zglobii”, a menţionat Roman Gaţcan.„Mă aştept ca pentru generaţia mai în vârstă să trezească nostalgiile care s-ar transforma treptat într-o antinostalgie, pentru că poporul nostru mai trăieşte cu tinereţea şi foarte mulţi nu observă cum lucrurile s-au schimbat spre bine, cel puţin în libertatea noastră de a gândi, de a spune lucrurilor pe nume. De la tânăra generaţie mă aştept să ştie ce a fost, pentru ca să nu repete greşelile noastre. Istoria în Uniunea Sovietică a fost una foarte complicată, unde pentru un cuvânt în plus, câteodată, şi unul în minus puteai să faci puşcărie. Voi, tinerii nu trebuie să trăiţi o astfel de perioadă. Şi dacă noi, prin proiectul nostru ANTInostalgia apropiem acest ideal măcar cu un mic pas, eu voi fi fericit”, a afirmat Mircea Surdu, Directorul Telefilm-Chişinău şi moderatorul emisiunii.În fiecare emisiune cu o durată de o oră şi jumătate sunt incluse cel puţin două filme documentare pe o anumită temă. În primul sezon vor fi difuzate şase emisiuni tematice, precum propaganda în film, excesul pesticidelor folosite în agricultură în R.S.S. Moldovenească, colectivizare, industrializare.„Vom avea şi un subiect despre oamenii care în perioada de interdicţii doreau să spună că suntem români şi că vorbim limba română”, a comunicat producătorul studioului Telefilm-Chişinău, Leonid Melnic.Emisiunile realizate în cadrul proiectului „ANTInostalgia” al Studioului „Telefilm-Chişinău”, sunt susţinute financiar de Ambasada Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova. Acestea vor fi difuzate la „Moldova 1” şi la Radio Moldova, începând cu a doua jumătate a lunii aprilie.