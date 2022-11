„LIVE Studio”: Detalii despre târgul „International Charity Bazaar”

Ambasadele şi organizaţiile internaţionale acreditate în Moldova, organizaţiile de caritate, producătorii locali şi meşterii populari participă în fiecare an la „International Charity Bazaar” un frumos şi aşteptat târg de Crăciun. Evenimentul este unul caritabil şi toate donaţiile acumulate vor fi distribuite sub forma de granturi ONG ce implementează proiecte în beneficiul copiilor şi femeilor din grupuri social-vulnerabile. Despre târg vom discuta cu Medy Muljono-Förch, din Indonezia, membră a Comitetului de organizare a Târgului Internaţional de Caritate, Olesea Şevcenco, soţia ambasadorului Ucrainei în Republica Moldova, preşedintă International Women's Club of the Republic of Moldova (IWCM) şi Maria Marinuţa, administrator IWCM.

Tot azi discutăm online cu Djulieta Ardovan, prezentatoare radio şi TV, vlogger, copywriter, despre activitatea ei din Luxemburg, stat în care s-a stabilit cu familia de ceva timp.

Cu Octavian Micleuşanu, fotograf, profesor de Arte la Liceul Artistic din Veneţia, Italia vorbim despre expoziţia lui recentă de fotografie. Imaginile expuse au fost efectuate în cadrul Festivalului de Cinema de la Veneţia de către Octavian. Printre fotografii se regăsesc actori, scenarişti şi regizori celebri.

„LIVE Studio” poate fi urmărită marţi, 22 noiembrie, de la ora 17:00 în direct, la Moldova 1 sau online, pe www.trm.md.