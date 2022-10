Sursa imaginii: Postat de: Carolina Străjescu

Share Tweet Share

Premierul României a discutat la Bruxelles ridicarea cotelor de export şi aspectele legate de granturi pentru Republica Moldova

Premierul Nicolae Ciucă a declarat, joi, că a discutat la întâlnirile cu oficialii UE şi NATO subiecte legate de Ucraina şi Republica Moldova, transmite Agerpres. El a precizat că în ceea ce priveşte Republica Moldova s-a discutat despre ridicarea cotelor de export, rezolvarea problemei roaming-ului şi asigurarea de granturi pentru plata energiei electrice şi a gazului.

„La fiecare din întâlnirile pe care le-am avut inclusiv cu doamna preşedintă Metsola, cu doamna preşedintă Ursula von der Lyen, cu secretarul general al NATO am abordat subiectele legate de Republica Moldova şi Ucraina. Pentru Republica Moldova am adus în discuţie situaţia dificilă creată de criza energetică şi demersurile pe care România le-a făcut astfel încât să poată sprijini Republica Moldova prin asigurarea de energie electrică şi gaz. De asemenea, am discutat ridicarea cotelor de export pentru că s-a reuşit anul acesta să se obţină o dublare a cotei de export pe care Republica Moldova o avea pentru bunurile pe care le produce şi încă un aspect important este cel al rezolvării problemei roaming-ului de care cetăţenii Republicii Moldova trebuie să beneficieze. Am discutat şi aspectele legate de asigurarea de granturi care să permită Republicii Moldova banii necesari pentru a putea să-şi plătească energia electrică şi gazul", a spus premierul, într-o conferinţă de presă.



El a arătat că a prezentat rolul pe care România îl joacă în regiune în contextul războiului din Ucraina.



„Absolut toţi interlocutorii au apreciat şi au lăudat ţara noastră pentru dovada de solidaritate de care a dat dovadă încă de la începutul conflictului din Ucraina şi măsurile pe care noi le-am luat pentru a facilita tot ceea ce înseamnă transportul de cereale şi de bunuri dinspre şi înspre Ucraina. Pe acelaşi palier s-a încadrat şi relaţia pe care am avut-o cu Republica Moldova asigurând funcţionarea şi fluidizarea traficului la punctele de trecere cu Ucraina şi Republica Moldova şi continuarea identificării de noi soluţii astfel încât să mărim numărul de puncte de trecere, lucru care a fost agreat şi urmează să se întâmple, existând totodată fonduri asigurate la nivelul Uniunii Europene astfel încât în perioada următoare să avem planuri comune concrete prin care să mărim aceste capacităţi de trecere la frontieră", a spus şeful Executivului de la Bucureşti.



Premierul Nicolae Ciucă efectuează, miercuri şi joi, o vizită de lucru la Bruxelles.