Scriitorul Arcadie Suceveanu şi-a sărbătorit a 70-a aniversare

Omagii aduse jubiliarului Arcadie Suceveanu, marele poet, eseist şi ziarist român din Republica Moldova. La Muzeul Naţional de Literatură „Mihail Kogălniceanu” a avut loc un eveniment cultural, dar şi o expoziţie de cărţi, manuscrise şi fotografii consacrate aniversării a 70-a de la naşterea distinsului scriitor, relatează Moldova 1.

„Toată viaţa am citit mult, am scris, am meditat, am stat în bibliotecă.Viaţa şi biblioteca, biblioteca şi viaţa sunt acel spaţiu mirific în care se află secţiunea de aur a poeziei, literaturii”, explică scriitorul Arcadie Suceveanu.



Medalionul literar s-a desfăşurat într-o sală recent inaugurată la Muzeul Naţional al Literaturii Române. „Este forma noastră de a-l omagia pe Arcadie Suceveanu, un scriitor emblematic pentru literele române din stânga Prutului şi din Bucovina”, a spus directoarea muzeului, Maria Şleahtiţchi.



Personalităţi marcante ale culturii au venit să-l felicite pe omagiat la aniversarea celor 70 de ani.



„Sunt cel mai vechi prieten al lui Arcadie, un mare poet român, în primul rând, şi un important poet european. Îi apreciez metafora, curajul şi inteligenţa”, a remarcat scriitorul Leo Butnaru.



„Şi-a consacrat întreaga viaţă Uniunii Scriitorilor, colegilor de breaslă, literaturii. În general, eu cred că este un model de rezistenţă prin cultură, prin literatură”, a adăugat preşedintele Uniunii Scriitorilor, Teo Chiriac.



„Pledoaria pentru limba română a fost una din temele mele preferate. Am scris, în primul rând, într-o limbă frumoasă. Am vrut să arăt frumuseţea şi farmecul limbii în care am scris şi am gândit”, a mai menţionat Arcadie Suceveanu.



Distinsul cântăreţ Ion Paulencu i-a adresat pământeanului său o urare ca acasă, în Bucovina. „Cum spun oamenii noştri: Domnul să-l ocrotească cu mila Sa de sus cerească, să-i dea unire în casă şi tot binele pe masă”.



Arcadie Suceveanu s-a născut la 16 noiembrie în satul Suceveni, regiunea Cernăuţi. Este autorul a 70 de cărţi, apreciate cu prestigioase premii naţionale şi internaţionale.