Sursa imaginii: Postat de: Carolina Străjescu

Share Tweet Share

Veronica Dragalin: Peste 55 de percheziţii în dosarul finanţării ilegale a Partidului „ŞOR” (VIDEO)

Peste 55 de percheziţii în diferite locaţii din ţară au fost efectuate miercuri şi joi, în dosarul privind finanţarea ilegală a Partidului Politic Şor. Au fost depistate 20 de pungi negre cu bani în sumă totală de circa 3,5 milioane de lei Declaraţiile au fost făcute de către şefa Procuraturii Anticorupţie, Veronica Dragalin, în cadrul unui briefing de presă.



Veronica Dragalin a menţionat că banii depistaţi erau destinaţi pentru finanţarea participanţilor la protestele din centrul capitalei, organizate de către Partidul „ŞOR”.



Fiecare pungă avea o etichetă albă, pe care era scris de mână denumirea raionului. Într-o pungă cu inscripţia „Călăraşi” au fost depistate 25 de mii de lei. S-a constatat că suma de 3,5 milioane de lei constituie cheltuielile săptămânale pentru organizare protestelor, a menţionat şefa Procuraturii Anticorupţie.



Veronica Dragalin a precizat că percheziţiile continuă, iar Procuratura Anticorupţie va veni vinei cu informaţii despre rezultatele acţiunilor de urmărire penală pe acest caz.



„Decizia privind măsurile preventive sunt luate de judecători. Avem încredere că judecătorii iau decizii în mod corect, ţinând cont de argumentele ambelor părţi, de dovezi şi de respectul faţă de lege. Vom acţiona întotdeauna în interesul cetăţenilor noştri şi al ţării noastre. Noi ca procurori şi ofiţeri avem datoria şi obligaţia de a servi poporul, ţara şi justiţia”, a conchis Veronica Dragalin.



În replică, Partidul „ŞOR” a declarat că acuzaţiile formulate de către şeful Procuraturii Anticorupţie, Veronica Dragalin, în cadrul unui briefing de presă, fac parte din vechiul plan al actualei guvernări de a pune presiune asupra Partidului „ŞOR” şi de a împiedica organizarea protestelor împotriva regimului PAS.



„Suntem siguri că această aşa-numită operaţiune specială are un scop foarte bine determinat şi anume de a-i descuraja pe oameni să vină la protestul de duminică, 23 octombrie. Mai mult, toate aceste acţiuni erau previzibile, mai ales după ce ministrul Justiţiei Litvinenco şi-a permis, în această săptămână, să dea indicaţii clare procurorilor, imediat după eliberarea deputatului Marina Tauber din arest la domiciliu şi plasarea ei sub control judiciar. Catalogăm declaraţiile ministrului Litvinenco drept o imixtiune clară în actul de justiţie”, se arată în declaraţia Partidului „ŞOR”.



Totodată, ministrul Justiţiei, Sergiu LItvinenco a menţionat pe pagina sa de Facebook că acţiunile Procuraturii Anticorupţie, în urma cărora au fost depistate milioane de lei din care sunt finanţate „protestele”, au arătat întregii societăţi, inclusiv celor sceptici, faţa adevărată, criminală a grupului Şor.



„Finanţarea din bani murdari, furaţi de la cetăţeni, a activităţilor politice stă la temelia corupţiei mari. Nu vom putea avea niciodată o societate liberă şi prosperă, dacă vom lăsa hoţii să scape de justiţie. Am luptat cu hoţii să-i scoatem din politică şi vom duce această misiune până la capăt. Totuşi, trebuie să înţelegem cu toţii că justiţia adevărată nu se face repede, cu emoţii şi prin sfidarea procedurilor, ci cu răbdare şi raţiune, deoarece procedurile în democraţie sunt garantul legalităţii”, a mai scris Sergiu Litvinenco.