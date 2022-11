Sursa imaginii: Postat de: Carolina Străjescu

Agenţia Poprietăţii Publice are un nou director general

Eugeniu Cozonac a demisionat din funcţia de director general al Agenţiei Proprietăţii Publice. Funcţia vacantă va fi ocupată de Alexandru Musteaţă, un fost ofiţer SIS.

„Nu este rudă cu dl Alexandru Musteaţă de la SIS (…)Aşteptarea mea este ca să impulsionăm investigaţia unor cazuri care s-au întâmplat şi încă nu au fost elucidate. Noi am făcut un progres foarte mare în îmbunătăţirea performanţei unor companii de stat, inclusiv şi mai ales în domeniul energetic, capacitarea întreprinderii „Energogom”, aducerea unor programe de asistenţă, dar în acelaşi timp sunt, de exemplu, domenii care tot sunt în subordinea APP, cum ar fi companiile aflate în insolvenţă sau gestionarea corectitudinii registrelor de pământuri. Cred că este nevoie de un suflu nou în această direcţie”, a menţionat Natalia Gavriliţă.



Alexandru Musteaţă are o experienţă profesională şi managerială de 20 de ani în domeniul securităţii economice, consultanţă financiară, fiscală şi managementul riscului. A activat în funcţii de conducere în companii private şi de stat, fiind responsabil de eficientizarea proceselor operaţionale, comerciale şi logistice. Are studii militar,e a urmat mai multe programe de formare în domeniul managementului securităţii, decorat cu ordinul „Pentru serviciul Patriei”.



În aceeaşi şedinţă a Guvernului, Andrei Muntean a fost eliberat din funcţia de şef adjunct al ANRCETI, iar în locul lui a fost numită Silvia Pojoga.