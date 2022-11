Astăzi se împlinesc doi ani de când Maia Sandu a câştigat alegerile prezidenţiale. Ce spun oamenii

Cu toate acestea experţii spun că şefa statului este unicul preşedinte care a reuşit să stabilească relaţii bune cu partenerii internaţionali. Opiniile cetăţenilor despre realizările Maiei Sandu sunt împărţite. În timp ce unii consideră că şefa statului a reuşit să facă faţă provocărilor, alţii afirmă că ar fi putut face mai multe pentru bunăstarea ţării.



Maia Sandu şi-a început mandatul cu o serie de crize de ordin internaţional care au afectat extrem de grav situaţia economică şi socială din Republica Moldova, a comentat pentru Radio Moldova analistul politic Anatol Ţăranu. Potrivit lui, în pofida situaţiilor de criză, Maia Sandu rămâne un preşedinte care se bucură de încrederea cetăţenilor.



„Chiar şi în aceste condiţii, Maia Sandu rămâne un preşedinte care se bucură de cea mai mare încredere şi acest lucru se datorează cel al politicii sincere cu care ne promovează ea în lupta cu corupţia şi promovarea cursului european pentru Republica Moldova. În alte condiţii, dacă nu ar fi existat aceste crize majore ar fi fost înregistrare succese mult mai mari în ceea ce priveşte starea socială a societăţii, dar şi dezvoltarea economică. În aceste situaţii de criză, Republica Moldova se ţine pe linie, iar în relaţiile noastre cu UE cu partenerii de dezvoltare din occident am înregistrat performanţe care nu au avut loc niciodată”, a menţionat Anatol Ţăranu.



În timp ce unii oameni spun că situaţia economică a ţării mai lasă de dorit, alţii afirmă că activitatea prezidenţială este periclitată de războiul din Ucraina.



„Ce s-a promis nu s-a făcut nimic, la ţară lumea trăieşte foarte greu. Bine nu o să fie”;

„Am ales-o pe Maia Sandu ca să ne ridice salariile, pensiile. Mi-a ridicat salariul cu 500 de lei, dar au scumpit totul”;

„Aşa preşedinte de bun, nu am avut niciodată eu personal, ca pensionară, sunt foarte mulţumită şi-i doresc succes”;

„Sunt foarte mulţumită, am achitat serviciile comunale deja, bonurile mi-au venit, nu sunt atât de mari după cum ne speriau”, spun oamenii.



Pe 15 noiembrie se împlinesc doi ani de la turul doi al alegerilor prezidenţiale în urma cărora Maia Sandu a fost aleasă în funcţia de preşedinte al Republicii Moldova. Prezenţa la vot a fost atunci de aproape 53%. În turul doi, Maia Sandu a fost aleasă cu votul a aproape 940 de mii de moldoveni, iar pentru Igor Dodon au votat aproape 700 de mii de oameni. Ea a fost învestită în funcţie în data de 24 decembrie.



Maia Sandu este prima femeie preşedintă a Republicii Moldova. Totodată, este al şaselea preşedinte al Republicii Moldova şi al patrulea şef de stat ales prin vot direct.