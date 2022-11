Aurescu: Republica Moldova are nevoie de granturi acum, nu de împrumuturi

„Republica Moldova nu poate importa energie electrică din Ucraina, din acest motiv trebuie să ajutăm Republica Moldova să facă faţă acestor provocări. România a făcut un pas şi începând cu luna octombrie oferă energie Republicii Moldova, până acum am oferit în jur de 80-90% din necesarul pe care îl are nevoie Republica Moldova din punct de vedere energetic, dar trebuie să facem mai mult”, a declarat Bogdan Aurescu, înaintea conferinţei Platformei de Sprijin pentru Republica Moldova.



Aurescu a precizat că un subiect important al conferinţei de la Paris îl reprezintă susţinerea procesului de reformă, în contextul în care guvernul Republicii Moldova doreşte să implementeze „un plan ambiţios de reforme”.



„Cred că este foarte important ca această conferinţă să ofere în continuare ajutor financiar. La Bucureşti am adunat 650 de milioane de euro, dintre care 432 de milioane de euro sub formă de granturi. Republica Moldova are nevoie de granturi acum, nu de împrumuturi, pentru a cumpăra energie de pe piaţă. Acesta este, probabil, cel mai important obiectiv acum. Al doilea, la fel de important, este acordarea susţinerii în vederea implementării reformelor necesare în procesul de integrare europeană", a adăugat ministrul.

Ministrul Aurescu a evidenţiat necesitatea sprijinirii Republicii Moldova pe termen scurt, mediu şi lung.



„Moldova şi-a arătat solidaritatea cu Ucraina, a ajutat-o. A continuat procesul de reformă, ceea este important pentru procesul de integrare. Din acest motiv trebuie să susţinem în continuare Republica Moldova, pe termen scurt, mediu şi lung, atât cât va fi necesar. Aceasta este cel mai important moment în ce priveşte susţinerea comunităţii internaţionale pentru Republica Moldova. România îşi va îndeplini datoria”, a precizat ministrul.



Ministrul Bogdan Aurescu a co-prezidat, alături de omologii francez şi german, cea de-a treia Conferinţă ministerială a Platformei de Sprijin pentru Republica Moldova. Conferinţa va beneficia de participarea Preşedintelui Franţei, Emmanuel Macron, şi a Preşedintelui Republicii Moldova, Maia Sandu. La eveniment va mai participa din partea Republicii Moldova şi ministrul de externe Nicu Popescu, potrivit unui comunicat MAE.



Reuniunea are loc în contextul în care Republica Moldova se confruntă cu provocări majore din punct de vedere energetic, economic, umanitar şi la adresa rezilienţei sale, pe fondul războiului purtat de Federaţia Rusă împotriva Ucrainei.