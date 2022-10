Sursa imaginii: multimedia.parlament.md Postat de: Bogdan Nigai

Doi deputaţi de la Chişinău au făcut apel la comunitatea internaţională să susţină Republica Moldova

La cel de-al 103-lea Seminar Rose-Roth al Adunării Parlamentare NATO, comunitatea internaţională a fost rugată să susţină Republica Moldova, să ajute ţara noastră pentru a trece cu bine de criza energetică şi pentru a-şi îmbunătăţi capacităţile de apărare, se arată într-un comunicat al Parlamentului.

Reuniunea, care are loc la Helsinki, se desfăşoară sub genericul „Războiul Rusiei împotriva Ucrainei, schimbările climatice, securitatea nordică în tranziţie”. La eveniment participă şi parlamentarii Radu Marian şi Ion Şpac.



„Am avut oportunitatea să descriem tuturor ţărilor participante provocările cu care se confruntă Moldova, inclusiv ultimele acţiuni provocatoare ale Rusiei – reducerea nejustificată a volumului de gaze livrat, tranzitarea spaţiului aerian moldovenesc a rachetelor ruseşti, tentativele de destabilizare politică etc. Suntem o ţară neutră, dar asta nu înseamnă că trebuie să rămânem izolaţi din perspectivă arhitecturii euro-atlantice de apărare”, a menţionat deputatul Radu Marian.



Potrivit sursei, la Helsinki delegaţia parlamentară din Republica Moldova a avut întâlniri bilaterale cu deputaţii din Franţa, Germania, Turcia şi Norvegia, explicându-le riscurile la care este expusă ţara noastră şi lansând un apel de suport pentru cetăţenii noştri. „Trebuie să valorificăm la maxim simpatia şi respectul care există acum la nivel internaţional pentru Republica Moldova”, a mai afirmat parlamentarul Radu Marian.



Totodată deputaţii Ion Şpac şi Radu Marian s-au întâlnit şi cu mai mulţi conaţionali de-ai noştri care locuiesc în Helsinki.



Parlamentul Republicii Moldova este membru asociat la Adunării Parlamentare NATO din noiembrie 1994.