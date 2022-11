Sursa imaginii: Postat de: Carolina Străjescu

Eugen Tomac: Războiul creează noi premise de soluţionare a conflictului transnistrean

Rusia foloseşte gazul drept armă energetică împotriva Republicii Moldova şi a întregii Europe. Totuşi, politica promovată de Vladimir Putin are efect invers, iar blocul comunitar devine tot mai puţin dependent de gazul rusesc. O spune europarlamentarul român, Eugen Tomac. Potrivit eurodeputatului, slăbirea Rusiei creează premise noi de soluţionare a conflictului transnistrean întrucât Ucraina nu va mai tolera zone de instabilitate în regiune, notează IPN.

Aflat într-o vizită oficială la Chişinău, europarlamentarul român Eugen Tomac spune că a găsit Republica Moldova lovită de multiple crize. Potrivit oficialului, criza energetică provocată de Rusia prin bombardarea infrastructurii energetice ucrainene are menirea de discredita guvernarea proeuropeană de la Chişinău.



„Rusia îşi doreşte să destabilizeze situaţia în Republica Moldova, să creeze această stare de nesiguranţă, să pună o presiune în plus pe conducerea Republicii Moldova tocmai pentru a încerca să vândă ulterior teza că dacă vreţi să scăpaţi de frig, soluţia este Rusia. Pe acest şantaj energetic Putin accelerează foarte puternic. Şi aici e vorba de trădare din partea celor care timp de 3 decenii în loc să consolideze independenţa energetică a Republicii Moldova, nimeni n-a vrut să lucreze la dosarul interconectării energetice cu România. Acum România oferă resurse energetice, dar infrastructura comună pe care o avem este limitată”, a spus Eugen Tomac în cadrul emisiunii „Puncte de Reflecţie” de la Vocea Basarabiei.



Oficialul se arată convins că Rusia pierde tot mai mult teren pe plan internaţional şi devine un stat agresor, izolat de lumea democratică. Potrivit lui Eugen Tomac planurile Rusiei de a folosi arma energetică în raport cu Uniunea Europeană au eşuat.



„Nimeni nu credea că Ucraina va fi în stare să reziste, însă lecţia din 2014 i-a trezit în faţa unei noi realităţi. Războiul a rescris istoria Europei, Putin şi-a dorit să slăbească NATO prin propagandă, ameninţări. Efectul este că NATO acum este un bloc mult mai consolidat. După un secol de neutralitate, Finlanda şi Suedia au aderat la NATO. Putin şi-a dorit să menţină Ucraina în sfera sa de influenţă. Efectul este că ucrainenii cel puţin două secole nu vor uita acest război. Rusia a pierdut Ucraina. Dacă anul trecut statele UE depindeau în proporţie de 40% de importurile de gaz din Rusia, acum volumul importurilor de gaz a ajuns la 8%”, a punctat europarlamentarul.



Eugen Tomac mai spune că victoria Ucrainei în acest război va determina soluţionarea paşnică a conflictului transnistrean.



„Războiul creează noi premise pentru soluţionarea conflictului transnistrean. Pentru că Ucraina este determinată să elimine orice provocare din zonă şi are tot interesul să susţină Chişinăul în rezolvarea acestei chestiuni. Acest conflict poate fi rezolvat paşnic prin convingerea celor de la Tiraspol să-şi caute o nouă preocupare”, a mai spus Eugen Tomac.