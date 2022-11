Mihail Podoleak: Ucraina lucrează asupra protecţiei spaţiului aerian, inclusiv, şi al Republicii Moldova

„Rusia duce astăzi un singur război şi loveşte asupra infrastructurii din toată ţara. Tot sistemul energetic se află sub loviturile rachetelor ruseşti şi asta va continua încă o perioadă reieşind din volumul acelor rachete pe care le deţine Rusia. La noi va fi un proces continuu de reparare a reţelelor electrice. Noi am accelerat negocierile privind asigurarea ţării cu un sistem de apărare antirachetă cu partenerii noştri. Împreună căutăm decizii, o parte din soluţii deja sunt găsite deja am început să perfectăm contractele pentru a obţine sisteme antirachetă şi antidrone. Ce ţine de protecţia spaţiului aerian al Republicii Moldova, desigur că noi lucrăm la acest capitol, dar este nevoie de timp”, a declarat Mihail Podoleak, pentruReamintim că pe 31 octombrie, resturile unei rachete, care a fost doborâtă de sistemul anti-aerian ucrainean, a căzut pe teritoriul Republicii Moldova în extremitatea nordică a localităţii Naslavcea. Incidentul nu a înregistrat victime, dar ferestrele mai multor locuinţe din Naslavcea au fost distruse. Autorităţile ucrainene au anunţat că a avut loc un atac cu drone asupra barajului Dnestrovsc1, din teritoriul Ucrainei, care este la o distanţă de 10 km de barajul Naslavcea. Atacul rusesc nu a afectat barajul, dar au fost atacate componentele electrice aferente barajului ucrainean, vizate fiind transformatoarele electrice.