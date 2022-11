Sursa imaginii: Postat de: Carolina Străjescu

Rusia a expulzat un diplomat de la Ambasada Republicii Moldova la Moscova

Ministerul rus de Externe a anunţat în seara de 9 noiembrie că expulzează un diplomat din cadrul Ambasadei Republicii Moldova de la Moscova.

Potrivit unui comunicat de presă al MAE rus, ambasadorul Republicii Moldova în Federaţia Rusă, Lilian Darii a fost convocat şi i-a fost înmânată nota prin care angajatul misiunii diplomatice moldoveneşti de la Moscova este declarat „persona non grata” şi este somat să părăsească ţara.



„Măsura constituie un răspuns la decizia nejustificată adoptată pe 1 noiembrie de partea moldovenească, prin care un angajat al Ambasadei Rusiei în Moldova a fost declarată «persona non grata»”, se arată în comunicatul MAE rus.



Amintim că pe data de 31 octombrie Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene a declarat drept persoană non grata pe teritoriul ţării noastre a unui reprezentant al Ambasadei Federaţiei Ruse la Chişinău, acesta fiind obligat să părăsească teritoriul Republicii Moldova.

Decizia MAEIE a fost luată după ce în aceeaşi zi, în apropiere de localitatea Naslavcea, raionul Ocniţa, au căzut fragmente ale unei rachete ruseşti, doborâte de forţele antiaeriene ucrainene. „MAEIE a reiterat faptul că atacurile cu rachete asupra ţării vecine escaladează în continuare riscurile de securitate, iar cetăţenii ţării noastre resimt tot mai mult efectele dezastruoase ale războiului. A fost subliniat că atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene generează inclusiv ameninţări tot mai mari pentru securitatea energetică a ţării”, menţionat ministerul moldovean de Externe.



Potrivit Infotag, preşedintele Comisiei parlamentare pentru apărare naţională, securitate şi ordine publică, Lilian Carp, a declarat că pe teritoriul Republicii Moldova au căzut fragmente ale unei rachete ruseşti „Kalibr”. La această concluzie au ajuns experţi din Ministerul Apărării, care au efectuat o investigate în preajma satului Naslavcea, raionul Ocniţa. Rezultatele anchetei au fost prezentate în cadrul unei şedinţe a comisiei de miercuri de către ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi.



„Conform Ministerului Apărării, era o rachetă de tip „Kalibr” care putea fi lansată de pe o navă maritimă. Potrivit informaţiilor furnizate, în urma căderii unei rachete pe una dintre insulele (de pe Nistru) aparţinându-i Moldovei s-a format o pâlnie cu diametrul de 8 metri şi adâncimea de 2 metri”, a spus Carp.



Potrivit acestuia, în acest moment există două versiuni preliminare ale căderii rachetei - a fost doborâtă de apărarea antiaeriană ucraineană sau a căzut înainte de a ajunge la ţintă.



„Informaţii mai detaliate vor fi disponibile ulterior, conform rezultatelor anchetei Procuraturii generale, precum şi după primirea datelor din Ucraina”, a spus Carp.



Potrivit lui, Republica Moldova a solicitat informaţii la Ministerul rus al Apărării, dar n-a primit niciun răspuns.