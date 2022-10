Nicu Popescu la Praga: Am primit o puternică încurajare pentru drumul nostru ireversibil european

Şeful diplomaţiei de la Chişinău a vorbit cu Mikuláš Bek, ministrul pentru Afaceri Europene despre implementarea proiectelor de eficienţă energetică şi cele comunitare care vor contribui la modernizarea Republicii Moldova. De asemenea, părţile au decis stabilirea de comun accord a unor noi priorităţi în Programul ceh de asistenţă.

„Am primit o dată în plus o puternică încurajare pentru drumul nostru ireversibil european, discutând inclusiv despre evaluarea progresului reformelor în baza Planului de acţiuni din recomandările Comisiei Europene. Am punctat din nou faptul că modernizarea europeană înseamnă lucruri concrete precum eficienţa energetică, continuarea proiectelor cu destinaţie comunitară - un bun exemplu fiind staţia de epurare de la Briceni - şi am decis că vom stabili împreună inclusiv noile priorităţi ale Programului ceh de asistenţă pentru perioada următoare” – a spus oficialul moldovean.

La Praga, Nicu Popescu a discutat cu omologul său Jan Lipavský despre dificultăţile din sectorul energetic şi consecinţele asupra economiei Republicii Moldova.

„L-am informat pe interlocutorul meu că în condiţiile acestei crize energetice fără precedent în Europa, depunem eforturi susţinute pentru a identifica soluţii concrete pentru cetăţeni pe termen scurt şi mediu. Vom lucra împreună cu autorităţile cehe la schimbul de experienţă pentru organizarea celui de-al doilea Summit al Comunităţii Politice Europene.” - a declarat ministrul Nicu Popescu după întrevedere.

Nicu Popescu a exprimat mulţumiri autorităţilor cehe pentru sprijinul oferit inclusiv în cadrul Uniunii Europene.

Viceprim-ministrul, ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Nicu Popescu, participă la Preaga la lucrările conferinţei internaţionale „Provocările pentru securitatea europeană” găzduită de Universitatea Carolină din Praga şi organizată de către reţeaua universităţilor europene Europaeum,

În cadrul evenimentului, oficialul moldovean a vorbit despre impactul dramatic al războiului Rusiei împotriva Ucrainei şi consecinţele acestuia, inclusiv necesitatea consolidării capacităţilor de apărare.