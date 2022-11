Opinie: Singura garanţie a securităţii Republicii Moldova este doar pacea

Potrivit fostului vicepremier pentru Reintegrare, distrugerea unei rachete ruseşti de către sistemul antiaerian ucrainean, pe teritoriul Republicii Moldova este un precedent extrem de periculos. Potrivit lui Alexandru Flenchea incidentul reprezintă o extindere a războiului în afara hotarelor celor două ţări beligerante.



„G7 a aprobat o declaraţie cu privire la acest război în care condamnă Federaţia Rusă pentru racheta căzută pe teritoriul Republicii Moldova. Vreau să cred că este o reacţie la demersurile autorităţilor noastre. Acest incident este un precedent foarte periculos. Pentru prima dată de la începutul războiului teritoriul altei ţări decât cele două implicate în război a fost afectat de un proiectil al uneia dintre părţi. Orice acţiune am face acum pentru a ne întări capacitatea de apărare, va viza viitorul ţării, nu pericolele imediate. Acum noi n-avem decât instrumente politice şi diplomatice. Singura garanţie a siguranţei noastre este doar pacea”, a spus ex-vicepremierul pentru Reintegrare, Alexandru Flenchea, în cadrul emisiunii „Bună Seara” de la postul public de televiziune Moldova 1.



Şi comentatorul politic Nicolae Negru califică drept extrem de grav incidentul de la Naslavcea şi spune că autorităţile Republicii Moldova trebuie să se adreseze României şi Ucrainei pentru a obţine protecţia spaţiului aerian.



„Neutralitatea a fost adoptată în 1994 pentru a determina Rusia să-şi retragă trupele de pe teritoriul Republicii Moldova. Dar Rusia a scuipat pe neutralitatea noastră, aşa cum a făcut şi în cazul neutralităţii Ucrainei în 2014. Securitatea noastră este ameninţată nu pentru că suntem neutri, ci pentru că Rusia are planuri de expansiune, de refacere a Uniunii Sovietice în hotarele Rusiei istorice. Mâine-poimâne ne putem trezi cu o rachetă pe teritoriul Republicii Moldova, dintr-o greşeală sau dintr-o greşeală simulată din dorinţa de a se răzbuna pe acţiunile sau declaraţiile actualei guvernări”, a spus comentatorul politic, Nicolae Negru.



În acelaşi context, deputatul PAS Lilian Carp vine cu prognoze sumbre şi spune că sfârşitul războiului este încă departe, iar consecinţele tragediei din Ucraina asupra situaţiei economice şi sociale din Republica Moldova devin tot mai acute. Reprezentantul guvernării spune că Rusia foloseşte crizele economice şi energetice din Republica Moldova pentru a încerca schimbarea puterii.



„Tot ce se întâmplă astăzi în Republica Moldova, preţuri, insuficienţă de energie, totul este cauzat de acest război din Ucraina. Din păcate, nu vedem un punct final al acestui război pentru că dacă Rusia termină să lupte, războiul se încheie, iar dacă Ucraina termină să lupte, ea nu va mai exista ca stat. După logica Rusiei, peste tot unde se vorbeşte limba rusă este lumea rusă şi trebuie să facă parte din imperiul lor. Războiul nu este dus doar cu arma în mână, el are mai multe aspecte. Avem propaganda, atacuri cibernetice, alertele cu bombă care testează sistemul. Prin criza energetică se încearcă sporirea nemulţumirii maselor ca să răstoarne acest Guvern şi să vină un Guvern prorus”, a spus deputatul PAS, Lilian Carp.



Ministerul de Externe de la Chişinău a anunţat la începutul săptămânii expulzarea unui diplomat rus, după ce o rachetă doborâtă de sistemul antiaerian ucrainean a căzut în localitatea Naslavcea din nordul ţării.