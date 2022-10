Sursa imaginii: Postat de: Carolina Străjescu

Parlamentul Republicii Moldova şi Congresul SUA au semnat un acord de colaborare (VIDEO)

Parlamentul Republicii Moldova şi Parteneriatul pentru Democraţie din cadrul Camerei Reprezentanţilor a Congresului Statelor Unite ale Americii au încheiat, miercuri, un Acord de colaborare. Documentul a fost semnat de Preşedintele Parlamentului, Igor Grosu, şi Preşedintele Parteneriatului pentru Democraţie, congresmanul David Price.



Acordul stabileşte intenţia celor două instituţii de a institui un parteneriat în vederea schimbului de experienţă şi bune practici în domeniul legislativ, precum şi cooperarea prin programe de instruire destinate membrilor şi angajaţilor instituţiilor parlamentare.



„Trăim un moment istoric şi foarte important deoarece am semnat un acord prin care are loc instituţionalizarea relaţiilor Parlamentului Republicii Moldova cu Camera Reprezentanţilor. Cooperarea foarte bună de până acum capătă o nouă valenţă instituţională – ne va oferi o posibilitate excelentă pentru ca parlamentarii din ambele legislative să înţeleagă mai bine procesele şi tendinţele şi să găsim soluţii pentru problemele cu care se confruntă cetăţenii noştri”, a menţionat Preşedintele Parlamentului, Igor Grosu.



Potrivit şefului legislativului, acordul va facilita, la modul practic, o interacţiune permanentă între deputaţi atât la nivel de comisii parlamentare, cât şi în cadrul grupurilor de prietenie, iar la nivel de secretariate se va materializa prin participări la instruiri, schimb de delegaţii, implementarea tehnologiilor noi informaţionale în procesul legislativ. „Cel mai important este posibilitatea de a beneficia reciproc prin a explica politicile, procesele, provocările care au loc într-o ţară sau alta. De exemplu, subiectul combaterii corupţiei şi respectiv al celor care s-au făcut vinovaţi de marile furturi este nevoie deseori să fie explicat în detalii la nivel politic, inclusiv parlamentar”, a spus Preşedintele Parlamentului.



La rândul său, congresmanul David Price, în discursul rostit, a precizat că Acordul semnat are menirea să consolideze relaţiile de prietenie dintre cele două ţări şi să le aprofundeze, inclusiv prin sporirea capacităţilor funcţionale ale instituţiilor democratice. „Admirăm Republica Moldova şi admiraţia noastră a crescut în ultimul timp, când am văzut poziţia fermă pe care a adoptat-o ţara în forurile internaţionale cu privire la invazia Federaţiei Ruse în Ucraina, dar vă admirăm şi pentru ospitalitatea nemaipomenită de care aţi dat dovadă când aţi oferit adăpost refugiaţilor ucraineni. Trebuie să remarcăm şi eforturile pe care le depune Republica Moldova în combaterea corupţiei şi în dezvoltarea unui sistem de guvernare eficient”, a declarat Preşedintele Parteneriatului pentru Democraţie din cadrul Camerei Reprezentanţilor a Congresului SUA, David Price.



În semn de înaltă apreciere pentru contribuţia semnificativă în dezvoltarea şi aprofundarea relaţiilor de prietenie şi cooperare cu Republica Moldova, Preşedintele Parlamentului, Igor Grosu, i-a conferit congresmanului David Price, Copreşedintele Grupului de prietenie cu ţara noastră din cadrul Camerei Reprezentanţilor a Congresului SUA, distincţia „Medalia Democraţiei”.