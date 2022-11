Precizările deputatului Lilian Carp despre şedinţa de la Preşedinţie. Comentariul opoziţiei

„Unu - cum facem crizei energetice, cum intensifică guvernul acţiunile de transportare a resurselor energetice şi s-a discutat viziunea Ministerului Infrastructurii, cum vede în viitor şi construirea unei alte linii de tensiune înaltă, cum ar fi Bălţi-Botoşani. Doi - ce se întâmplă dacă Republicii Moldova i se închide livrarea totală a gazelor şi al treilea subiect este cum găsim banii necesari pentru compensarea facturilor. Au fost discutate anumite acţiuni care se întreprind la Ministerul Afcerilor Interne, ne-am referit şi la faptul că fiecare ministru trebuie să vină cu priorităţi în acest an, dar şi pentru anul viitor”, a precizat Lilian Carp.



Aceste întâlniri ale deputaţilor cu membrii Guvernului sunt necesare, întrucât ţara noastră actualmente se confruntă cu mai multe probleme, care trebuie rezolvate, este de părere deputatul PSRM, Adrian Albu. Totuşi, el afirmă că un preşedinte nu ar trebui să aibă imixtiune în activităţile partidului.



„Eu consider că orice fracţiune, orice partid are dreptul şi trebuie să se întâlnească, să discute. Dar, cel puţin, întrebarea care mi-ar apărea mie este dacă a fost o întâlnire de partid sau a fost totuşi o întâlnire a deputaţilor. Dacă este o întâlnire de partid, ar fi normal să aibă loc la sediul partidului. Totodată, mie îmi apare întrebarea dacă preşedintele, în cazul dat, este o persoană apolitică. Logic ar fi ca preşedintele să nu aibă imixtiune în cadrul acelui partid”, a declarat Adrian Albu.

Amintim că în seara zilei de ieri, mai mulţi membri ai Partidului Acţiune şi Solidaritate s-au adunat la Preşedinţie, unde au avut o şedinţă.