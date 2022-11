Preşedintele Parlamentului, Igor Grosu, dă asigurări: Reforma justiţiei continuă, chiar dacă rezistenţa este mare

„Am vorbit despre agenda parlamentară, reformele pe care le desfăşurăm şi am reiterat că cea a justiţiei este una prioritară şi se află în plin proces, chiar dacă am vrea să se întâmple mai repede. Din păcate, schimbările durează, rezistenţa e mare, însă nu ne vom opri şi vom merge până la capăt. (…) În context, am mulţumit pentru susţinerea oferită de partenerii americani pentru a ne consolida instituţiile publice şi a realiza reforme în sectoarele-cheie”, se arată în mesajul publicat de speakerul Igor Grosu pe pagina sa de Facebook.

Potrivit postării, discuţia s-a focusat şi pe crizele „fără precedent” cu care se confruntă Republica Moldova, precum şi pe sprijinul pe care ţara noastră îl primeşte de la partenerii externi.

„Noi vom face tot posibilul să ajutăm cetăţenii să iasă din această iarnă complicată, care este o consecinţă directă a invaziei Rusiei în Ucraina”, a mai scris Igor Grosu.