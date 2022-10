Sursa imaginii: Postat de: Golban Ionela

Radio Moldova: Interviu cu ambasadorul Turciei la Chişinău Uygar Mustafa Sertel

Pe data de 29 octombrie se împlinesc 99 de ani de proclamarea Republicii Turcia. Cu acest prilej ambasadorul Turciei la Chişinău Uygar Mustafa Sertel a acordat un interviu pentru Radio Moldova. Excelenţa Sa se referă la unele aspecte ale cooperării bilaterale turco-moldave, la proiectele implementate de Agenţia Turcă de Colaborare şi Coordonare (TIKA), precum şi la oportunităţile de cooperare în domeniul comercial-economic.

Domnule ambasador, v-aţi început mandatul la Chişinău acum două luni. Ce obiective v-aţi trasat pe termen scurt şi căror domenii de cooperare le veţi da prioritate?



Unul dintre principalele obiective ale mandatului meu va fi promovarea relaţiilor bilaterale dintre Republica Turcia şi Republica Moldova, care sunt deja la un nivel excelent. Scopul nostru este de a promova în continuare relaţiile bilaterale politice, economice, comerciale, culturale cu Moldova şi cooperarea noastră în domenii precum educaţia şi turismul; să dezvoltăm contacte între instituţiile şi organizaţiile celor două ţări care ar contribui la realizarea proiectelor comune în sfere noi de cooperare. Acest lucru este posibil, deoarece avem un cadru juridic bilateral vast.



Datorită Acordului de Liber Schimb dintre RepublicaTurcia şi Republica Moldova, volumul comerţului bilateral a crescut cu 53% în 2021, însumând aproximativ 900 milioane de dolari SUA. Or, preşedintele Turciei Erdogan a stabilit obiectivul de a ajunge la 1 miliard de dolari. Ce se întreprinde pentru atingerea acestui obiectiv şi căror domenii ar trebui să li acorde o mai mare atenţie?



Turcia ocupă locul trei în exporturile totale ale Moldovei şi pe locul cinci în totalul de importuri. Sper că vom atinge ţinta de 1 miliard de dolari în volumul comerţului bilateral până la sfârşitul anului 2022, în cursul firesc al relaţiilor noastre comerciale şi economice bilaterale. Deşi vom continua să acordăm importanţă tuturor aspectelor relaţiilor noastre economice şi comerciale în perioada următoare, vom acorda o importanţă deosebită extinderii Acordului de Liber Schimb pentru a include comerţul cu servicii.



Cum apreciaţi rolul Regiunii Autonome Găgăuzia în consolidarea relaţiilor bilaterale dintre Republica Turcia şi Republica Moldova?



Regiunea Autonomă Găgăuză „Gagauz Yeri” şi co-etnicii noştri găgăuzi o vedem ca pe o punte de prietenie între ţara noastră şi Republica Moldova. Asistenţa noastră pentru dezvoltarea regiunii UTA Găgăuzia aduce multe beneficii nu numai regiunii respective, ci şi Republicii Moldova în întregime. Ţara noastră doreşte ca co-etnicii găgăuzi să-şi păstreze structurile culturale şi statutul de autonomie în cadrul integrităţii teritoriale a Republicii Moldova. Vom continua eforturile pentru a asigura dezvoltarea compatrioţilor noştri găgăuzi în fiecare domeniu, împreună cu Consulatul General la Comrat şi unităţile noastre afiliate.



Proiectele Agenţiei Turceşti de Colaborare şi Coordonare (TIKA) au un impact benefic asupra dezvoltării regiunii UTA Găgăuzia, precum şi a altor localităţi din ţara noastră. Ce proiecte urmează să implementeze TIKA în Republica Moldova, reieşind din priorităţile Guvernului de la Ankara?



TIKA a implementat cu succes peste 450 de proiecte şi activităţi în Republica Moldova, cu o valoare totală de 40 de milioane de euro pentru dezvoltarea infrastructurilor de sănătate, educaţie, administrative, în special în aprovizionarea cu apă, şi în sectoarele de producţie agricolă; proiecte precum Centrul de Diagnostic şi Tratament Aziz Sancar, căminele de bătrâni Recep Tayyip Erdogan şi Emine Erdoğan, grădiniţă Nasreddin Hodja, biblioteca Atatürk din Regiunea Autonomă Găgăuzia,, Centrul de reabilitare a copiilor, Centrul pentru copii defavorizaţi, strada de arta din Chişınău, drumul cu desene de Kilim la Bălţi constituie exemple bune ale proiectelor derulate până acum. Complexul Educaţional Recep Tayyip Erdoğan din Comrat, care se numără printre proiectele planificate, urmând să fie mplementat în perioada următoare va creşte accesul tinerilor din regiune la educaţie de calitate. Acesta va fi un proiect care întăreşte şi mai mult cooperarea dintre cele două ţări în domeniul educaţiei.



Acum 30 de ani la Istanbul a fost semnată Declaraţia Organizaţiei de Cooperare Economică a Mării Negre (OCEMN) şı a Declaraţiei de la Bosfor. Cum apreciaţi cooperarea între ţările noastre în acest format regional?



În acest an marcăm cea de-a 30-a aniversare a OCEMN. După cum ştiţi, OCEMN este o organizaţie regională de cooperare economică înfiinţată în urmă cu 30 de ani prin eforturile mari ale Turciei pentru a consolida pacea, stabilitatea şi prosperitatea în regiunea Mării Negre. Pentru ca bazinul Mării Negre să devină o geografie a păcii, stabilităţii şi prosperităţii prin dezvoltarea cooperării şi interacţiunii economice între ţările din regiune, Organizaţia a înregistrat progrese semnificative în acest sens în ultimii 30 de ani. OCEMN, care şi-a finalizat structurarea instituţională în această perioadă, a jucat un rol major în stabilirea unei culturi şi mecanisme de cooperare strânsă între ţările din regiune în mai multe domenii; de la comerţ la energie, de la transport la comunicaţii, de la sănătate la educaţie, de la cultură şi turism la tehnologie, de la protecţia mediului la managementul dezastrelor naturale. OCEMN, al cărui Secretariat îl găzduim la Istanbul, ocupă un loc special în politica externă a Turciei. Ţara noastră acordă importanţă continuării cooperării în cadrul OCEMN. Profitând de această ocazie dorim să mulţumim Republicii Moldova care a deţinut cu succes preşedinţia rotativă a organizaţiei în acest an, în care marcăm cea de-a 30-a aniversare a OCEMN.



Războiul din Ucraina cum afectează activitatea acestei organizaţii?



Este de neconceput ca un fenomen devastator precum războiul să nu afecteze platformele de cooperare internaţională. Desigur, nu se poate continua ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat într-un astfel de mediu. Între timp, au mai existat şi în trecut conflicte între unele state membre ale bazinului Marii Negre. De fapt, unul dintre scopurile fondatoare ale OCEMN este de a rezolva aceste probleme prin dialog şi cooperare economică. De aceea, OCEMN este singura platformă cuprinzătoare de dialog şi cooperare din regiunea Mării Negre şi a obţinut un succes semnificativ în acest cadru în ultimii 30 de ani reuşind să adune ţările care au dezacorduri în jurul aceleiaşi mese şi a contribuit la procesele de normalizare post-conflict. Credem că OCEMN va continua să joace un rol facilitator în soluţionarea problemelor regionale în prezent şi în viitor, aşa cum a fost şi în trecut.