Opiniile unor experţi despre remanierile de la Guvern (AUDIO)

Majoritatea miniştrilor din actualul Guvern ar trebui schimbaţi, consideră analistul politic Anatol Ţăranu. În opinia sa, remanierile de astăzi nu sunt în măsură să îmbunătăţească semnificativ actul guvernării.



„Aceste remanieri poartă un caracter punctual şi nu ţin de o schimbare cardinală a componenţii Guvernului, din acest punct de vedere este greu să te aştepţi că actul de guvernare va suferi schimbări substanţiale, principalii actori în Guvern rămân în posturile sale”, menţionează Anatol Ţăranu.



Şi analistul economic Viorel Gîrbu consideră că schimbarea de la Ministerul Economiei nu va produce rezultate semnificative. În opinia sa, principala prioritate a noului ministru trebuie să fie îmbunătăţirea climatului de afaceri.



„Noi am aşteptat la situaţia foarte dificilă pentru agenţii economici urmare a conflictului dintre Federaţia Rusă şi Ucraina, am atestat un impact masiv negativ urmare atât a unor politici fiscal bugetare populiste, pe alocuri promovate de executiv şi de politică monetară agresivă îndreptată împotriva mediului de afaceri. Toate aceste instrumente au produs un impact destul de impunător negativ asupra mediului de afacere la Guvern au fost lipsă”, a afirmat Viorel Gîrbu.



Precizăm că demisia de astăzi a ministrului Economiei Sergiu Gîibu este a patra remaniere din actualul Guvern. Acum un an, la nici trei luni de mandat a demisionat vicepremierul pentru reintegrare Vladislav Kulminski, invocând motive personale. În luna iulie a fost demis ministrul Agriculturii, Viorel Gherciu, iar două luni mai târziu, ministrul Mediului, Iuliana Cantaragiu.