„De ziua lui Mozart”, concert la Radio Moldova Muzical

Orchestra Naţională de Cameră şi Corul Naţional de Cameră condus de Ilona Stepan vor interpreta, sub bagheta dirijorală a maestrului Cristian Florea, Simfonia în Re major şi Misa în Do major („Missa in Honorem Sanctissimae Trinitatis”) - în premieră la Chişinău.

Iar invitata specială a tradiţionalului concert din acest an, tânăra clarinetistă vieneză Vera Carner, va evolua în calitate de solistă în unul din cele mai frumoase concerte pentru clarinet scrise vreodată - celebrul Concert pentru clarinet în La major de Wolfgang Amadeus Mozart.

Vera Carner a câştigat concursuri naţionale şi internaţionale, a susţinut numeroase concerte în săli importante din întreaga lume, inclusiv în Japonia, Danemarca, Israel, Croaţia, Bulgaria, Kuwait. Recent, a obţinut postul de prim-clarinetistă a Orchestrei Simfonice Osnabrück, după ce a activat în aceeaşi calitate în cadrul orchestrei Teatrului din Brandenburg.

Ascultaţi concertul la Radio Moldova Muzical, pe www.trm.md sâmbătă, 27 ianuarie, începând cu ora 18:30.