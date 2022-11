Sursa imaginii: Postat de: Carolina Străjescu

Aproximativ 200 de mii de cetăţeni ai Republicii Moldova lucrează la negru

Aproximativ 200 de mii de cetăţeni ai Republicii Moldova lucrează la negru, relevă datele statistice. Munca la negru vulnerabilizează angajaţii, dar generează şi un deficit bugetar, care creşte în fiecare an, susţin experţii în politici sociale. Autorităţile de la Chişinău au lansat o serie de acţiuni pentru descurajarea muncii ilegale. Relatează Radio Moldova.

„Munca ilegală dictează simţitor în economia naţională, în primul rând ea nu este contabilizată, respectiv din munca aceasta nu sunt colectate anumite impozite, plus la toate în situaţia dată suferă lucrătorii care nu contribuie la sistemul de asigurări sociale şi medicale”, a declarat Dorin Vaculovschi.



Autorităţile spun că au început să combată acest fenomen prin reforma Inspectoratului de Stat al Muncii. Consolidarea acestei instituţii va permite realizarea mai multor controale inopinate de către inspectorii sociali şi sancţionarea agenţilor economici care încalcă normele legislative, afirmă ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, Marcel Spatari.



„Din păcate detectăm foarte puţin acest fenomen. Dacă e sa comparăm cu România care are o economie de şase ori mai mare, România identifică în jur de şase mii de cazuri de muncă nedeclarată pe an. Noi ar trebui să identificăm cam o mie, în realitate se identifică sub 80 de cazuri pe an. Nu e vorba de a penaliza aceşti oameni, e vorba de a identifica, de a munci cu companiile care practică acest fenomen. Noi am elaborat un mecanism novator de subvenţionare a creşterilor salariale, este o măsură pentru a stimula conformarea fiscală a agenţilor mici”, a afirmat Marcel Spatari.



Amintim că în luna iunie, ministerul de profil a lansat o campanie naţională de informare şi de combatere a muncii nedeclarate, intitulată „Trecem pe alb”. Scopul acesteia este de a promova angajarea legală în câmpul muncii.