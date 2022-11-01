Decizii CSE: Activitatea persoanelor şi entităţilor vizate în sancţiunile SUA va fi monitorizată de autorităţile Republicii Moldova (DOC)

Activitatea persoanelor fizice şi juridice, incluse în lista sancţiunilor SUA pentru campaniile persistente de influenţare malignă şi acte de corupţie, va fi strict monitorizată şi în Republica Moldova. În acest sens, Comisia pentru Situaţii Excepţionale a aprobat un şir de decizii care vin să transpună efectul sancţiunilor impuse de către Biroul pentru controlul activelor străine din cadrul Departamentului Trezoreriei Statelor Unite ale Americii, se arată într-un comunicat al Guvernului.

Astfel, entităţile raportoare vor aplica măsuri de precauţie sporită privind tranzacţiile ce nu corespund activităţii zilnice a persoanelor supuse sancţiunilor, precum şi a persoanelor în privinţa cărora există suspiciuni că sunt asociate acestora. Lista celor din urmă va fi elaborată şi actualizată de către Serviciul de Informaţii şi Securitate, care va colabora în acest sens cu Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, Banca Naţională a Moldovei şi alte autorităţi publice cu competenţe incidente în domeniul dat.

De asemenea, entităţile raportoare se vor abţine de la executarea activităţilor şi tranzacţiilor, inclusiv a celor ce ţin de achitarea dividendelor, înstrăinarea de bunuri imobile, mobile şi valori mobiliare, realizate de către persoanele vizate, pentru un termen de până la 5 zile lucrătoare. În acelaşi timp, Agenţia Servicii Publice, Depozitarul Central Unic, Comisia Naţională a Pieţei Financiare şi alte persoane juridice învestite cu drept de înregistrare/dispunere a bunurilor şi drepturilor, inclusiv asupra cotelor-părţi în capitalul social al persoanelor juridice, se vor abţine de la executarea oricăror activităţi ce ar facilita transferul şi/sau convertirea acestora pentru persoanele vizate. Despre acţiunile iniţiate, entităţile vor informa imediat sau nu mai târziu de 24 de ore Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor.

La rândul său, Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor va emite decizii de sistare atât a executării activităţilor şi tranzacţiilor cu bunuri, inclusiv mijloace financiare, cote-părţi în capitalul social al persoanelor juridice, cât şi a înregistrării drepturilor asupra acestora, pe un termen de până la 30 de zile lucrătoare. Serviciul va informa Guvernul despre toate măsurile întreprinse.

Amintim că SUA au desemnat 21 de persoane şi entităţi implicate în acte de corupţie, care au adus prejudicii grave Republicii Moldova şi cetăţenilor ei. Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Trezoreriei americane a constatat că Vlad Plahotniuc se face responsabil de corupţie în proporţii deosebit de mari. Acesta a fost inclus în lista de sancţiuni Global Magnitsky Act. Concomitent, s- a constatat că Ilan Şor, care este şi el printre beneficiarii furtului miliardului, este complice la acţiunile de subminare a statului de drept, în beneficiul Federaţiei Ruse. Anunţul a fost făcut săptămâna trecută de către ambasadorul SUA, la Chişinău, Kent D. Logsdon.

Recent, diplomatul american a declarat pentru un post de televiziune din ţară că sancţiunile impuse de SUA sunt foarte importante, întrucât arată fărădelegile comise în Republica Moldova. Totodată, şeful misiunii diplomatice americane anunţă că aceste restricţii servesc drept exemplu pentru alte state.

